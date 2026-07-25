Demitiu-se o ministro da Educação da Índia após onda de protestos

Os protestos atingiram o ponto mais alto esta semana, quando milhares de manifestantes marcharam até ao Parlamento, obrigando a polícia a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Na sequência da mais grave crise política do atual mandato, o Governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, cedeu a várias exigências, entre as quais a reforma do sistema nacional de exames, alvo de críticas devido a sucessivos casos de fraude.

A saída de Dharmendra Pradhan era uma das principais exigências dos estudantes e colocou “água na fervura” da onda de manifestações.

O ministro da Educação da Índia , Dharmendra Pradhan, demitiu-se este sábado, após vários dias de protestos liderados pelo movimento “Partido do Povo das Baratas”.

A convite do “Partido do Povo das Baratas”, um mov(...)

Os jovens eleitores constituem uma base importante de apoio ao Partido Bharatiya Janata (BJP), de Modi. No entanto, desde o final de junho que milhares de estudantes, organizados num movimento que se autodenomina “Partido do Povo das Baratas”, saíram à rua após a divulgação ilegal das provas de um exame nacional.

A situação obrigou à repetição das provas e afetou cerca de dois milhões de estudantes, intensificando o descontentamento com a falta de perspetivas para a juventude indiana.

A demissão do ministro da Educação apanhou muitos de surpresa, uma vez que Modi tem a reputação de não ceder a pressões políticas.

O BJP enfrenta importantes eleições estaduais no próximo ano. Nos últimos anos, movimentos de protesto liderados por jovens contribuíram para a queda de governos em países vizinhos como o Sri Lanka, o Nepal e o Bangladesh.

Após o anúncio da demissão, registaram-se celebrações no local dos protestos, em Jantar Mantar, na capital, Nova Deli, onde milhares de jovens entoaram palavras de ordem de vitória e dançaram.

O movimento “Partido do Povo das Baratas”, que liderou as manifestações, anunciou o fim dos protestos.



