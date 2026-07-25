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Incêndio faz um morto em Valência

25 jul, 2026 - 19:03 • Ricardo Vieira

Cinco pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumo. Quase 90 mil pessoas estão confinadas ou foram retiradas de casa devido aos incêndios em Espanha.

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Um homem foi encontrado morto este sábado num incêndio em Manises, na região espanhola de Valência.

A vítima estava dentro de uma viatura no fundo de uma ravina, segundo informações avançadas pelo Ministério do Interior.

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Cinco pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumo neste incêndio em Valência.

Espanha está a ser assolada por uma vaga de incêndios.

Dois grandes fogos lavram em Ávila e em Madrid.

Quase 90 mil pessoas estão confinadas ou foram retiradas de casa na sequência destes dois incêndios.

A pedido das autoridades espanholas, Portugal enviou este sábado 128 operacionais para ajudarem a combater o fogo de Ávila.

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