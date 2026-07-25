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Espanha
Incêndio faz um morto em Valência
25 jul, 2026 - 19:03 • Ricardo Vieira
Cinco pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumo. Quase 90 mil pessoas estão confinadas ou foram retiradas de casa devido aos incêndios em Espanha.
Um homem foi encontrado morto este sábado num incêndio em Manises, na região espanhola de Valência.
A vítima estava dentro de uma viatura no fundo de uma ravina, segundo informações avançadas pelo Ministério do Interior.
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Cinco pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumo neste incêndio em Valência.
Espanha está a ser assolada por uma vaga de incêndios.
Dois grandes fogos lavram em Ávila e em Madrid.
Quase 90 mil pessoas estão confinadas ou foram retiradas de casa na sequência destes dois incêndios.
A pedido das autoridades espanholas, Portugal enviou este sábado 128 operacionais para ajudarem a combater o fogo de Ávila.
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