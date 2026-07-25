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Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segunda volta

25 jul, 2026 - 09:22 • Lusa

Quanto ao índice de rejeição, 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam "de forma alguma" em Flávio Bolsonaro, enquanto 46% manifestaram a mesma posição relativamente a Lula, a caminho de um quarto mandato não-consecutivo.

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O Presidente brasileiro, Lula da Silva, mantém uma vantagem de cinco pontos sobre o seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, numa eventual segunda volta das eleições presidenciais, segundo uma sondagem divulgada na sexta-feira.

A sondagem, realizada pela Datafolha, indica que Lula obteria 48% das intenções de voto numa eventual segunda volta, contra 43% de Flávio Bolsonaro, um cenário que se mantém estável em relação a um estudo realizado em junho, apesar das novas polémicas que marcaram a pré-campanha do senador da extrema-direita.

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Na primeira volta, Lula alcançaria 40% dos apoios e o rival, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), 32%, enquanto os restantes candidatos não superam os quatro por cento das intenção de voto.

Em terceiro lugar surge o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, com quatro por cento, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema e pelo empresário Renan Santos, ambos com 3%, todos dentro da margem de erro da sondagem.

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Quanto ao índice de rejeição, 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam "de forma alguma" em Flávio Bolsonaro, enquanto 46% manifestaram a mesma posição relativamente a Lula, que aspira a um quarto mandato não consecutivo.

Segundo a sondagem, o quadro permanece praticamente estável desde maio, apesar de a campanha de Flávio Bolsonaro ter enfrentado várias crises nas últimas semanas, entre estas a divulgação de um vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no qual acusou o enteado de a ter tratado mal.

De acordo com a sondagem, a polémica poderá ter afetado sobretudo o apoio feminino ao senador. Entre as mulheres, que representam 52% da amostra, Lula obtém 50% das intenções de voto numa eventual segunda volta, contra 40% de Flávio Bolsonaro.

Pesam ainda sobre o parlamentar as conversas e ligações que manteve com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, atualmente preso pela alegada participação na maior fraude financeira da história do país.

A sondagem foi realizada entre 22 e 23 de julho com 2.004 eleitores em 139 municípios brasileiros e apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais.

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