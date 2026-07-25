Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segunda volta

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, mantém uma vantagem de cinco pontos sobre o seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, numa eventual segunda volta das eleições presidenciais, segundo uma sondagem divulgada na sexta-feira.

A sondagem, realizada pela Datafolha, indica que Lula obteria 48% das intenções de voto numa eventual segunda volta, contra 43% de Flávio Bolsonaro, um cenário que se mantém estável em relação a um estudo realizado em junho, apesar das novas polémicas que marcaram a pré-campanha do senador da extrema-direita.

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Na primeira volta, Lula alcançaria 40% dos apoios e o rival, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), 32%, enquanto os restantes candidatos não superam os quatro por cento das intenção de voto.

Em terceiro lugar surge o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, com quatro por cento, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema e pelo empresário Renan Santos, ambos com 3%, todos dentro da margem de erro da sondagem.