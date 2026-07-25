Mais de 270 mil pessoas deslocadas devido a incêndios em Espanha e França

Os violentos fogos em Espanha e França já obrigaram a retirada ou isolamento dos populares nas suas casas, especialmente no sudoeste francês por continuarem fora de controlo após o calor e ventos acima dos 50 quilómetros por hora. O Presidente francês, Emmanuel Macron, já ordenou a mobilização das Forças Armadas à medida que as chamas avançam descontroladamente em direção à cidade de Bordéus e pelo menos 167 mil pessoas de quatro localidades vizinhas já evacuaram devido fumo intenso como medida de precaução. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alerta que a situação em Madrid ainda é "complexa" e as próximas horas são imprevisíveis: "Não sabemos qual será a evolução do vento", avançou o jornal espanhol "El Pais". Portugal vai enviar 100 operacionais para combater as chamas na província espanhola de Ávila. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Em França, cerca de 200 mil pessoas já foram retiradas das zonas em risco, principalmente nas regiões de Gironde e Landes onde o fogo consumiu cerca de 14 mil hectares e destruiu mais de 50 habitações. Dezenas de milhares dos deslocados têm fugido até por via marítima. Este já é o ano com a maior área ardida desde que há registo após já terem sido queimados quase 100 mil hectares, "um registo histórico", diz o jornal francês "Le Monde" citando o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez.

"Os incêndios que atingem o nosso país atingiram uma proporção nunca antes vista", disse o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. Apesar as chamas estarem a cerca de 30 quilómetros da cidade, a evacuação "não está na agenda" embora as autoridades estejam prontas para "lidar com qualquer eventualidade", acredita o prefeito de Bordéus, Thomas Cazenave. "Vamos reorganizar a nossa resposta para podermos combatê-lo a partir do solo", já que esta é uma zona fortemente dependente da viticultura e do turismo. Ao todo, já foram destruídos mais de 100 mil hectares em França. Evitar ao máximo novos focos de incêndio é agora o objetivo das autoridades espanholas, em especial evitar que as chamas nos arredores de Madrid e na província vizinha de Castela e Leão se cruzem, zonas de vegetação extremamente seca. Só em Madrid cerca de 63 mil pessoas foram retiradas de casa ou permaneceram em confinamento na região, ordenando também a saída de cinco mil turistas de um parque de campismo. As condições meteorológicas estão dificultar o trabalho dos bombeiros e dos militares que tentam conter as chamas. "É uma tempestade perfeita: temperaturas muito elevadas e ventos incessantes que não dão tréguas", lamentou a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Perante a situação de emergência nacional em ambos os países, a União Europeia mobilizou aviões e helicópteros para apoiar os incêndios nos dois países Exército português reforça apoio a Espanha Depois de Portugal enviar dois aviões Air Tractor portugueses para ajudar a França, Sánchez anunciou à imprensa espanhola que vão ser "destacadas mais de cem unidades do exército português".