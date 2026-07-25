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Índia

Ministro da Educação indiano demite-se após semanas de protestos

25 jul, 2026 - 11:03

Em Nova Deli e noutros pontos do país têm-se realizado manifestações contra o governante, devido a uma fuga informação sobre exames nacionais.

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O ministro da Educação da Índia demitiu-se este sábado, após semanas de protestos devido a alegadas fugas de informação nos exames de admissão no Ensino Superior mais competitivos do país e a irregularidades no sistema educativo.

Segundo avança a agência de notícias Associated Press (AP), a saída de Dharmendra Pradhan foi a primeira concessão do governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, depois de o movimento "Partido das Baratas" ter realizado semanas de manifestações, ocupações e greves de fome a nível nacional a exigir aquela demissão.

A polícia local chegou a disparar gás lacrimogéneo contra os populars e foram encerradas 18 estações de metro em Deli.

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Os manifestantes estão há um mês acampados num local designado para protestos, a poucos quilómetros do parlamento, tendo o movimento crescido muito após um conceituado engenheiro e ativista ambiental Sonam Wangchuk ter iniciado uma greve de fome em resposta a um escândalo nacional de venda ilegal das provas do exame de acesso aos cursos de medicina e medicina dentária.

O caso culminou na anulação dos exames de milhões de candidatos e deu azo a relatos de muitos suicídios de estudantes.

Estas manifestações tornaram-se um dos sinais mais visíveis da oposição pública ao governo de Modi nos últimos anos, com milhares de pessoas a regressarem às ruas mesmo após a polícia ter utilizado gás lacrimogéneo e bastões para dispersar, no início desta semana, os manifestantes que tentavam chegar ao Parlamento.

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