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Pelo menos 35 mortos em acidente entre dois autocarros na Síria

25 jul, 2026 - 12:16 • Lusa

Passageiros de um dos autocarros pertenciam às forças de segurança interna, enquanto os do outro veículo eram civis, de acordo com o Ministério do Interior sírio.

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Pelo menos 35 pessoas morreram este sábado numa colisão entre dois autocarros na Síria, numa estrada que atravessa uma zona desértica no centro do país, segundo a televisão estatal síria.

Na sequência do acidente, 30 pessoas ficaram feridas na estrada que liga Damasco a Deir Ezzor, segundo um balanço inicial.

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Os passageiros de um dos autocarros pertenciam às forças de segurança interna, enquanto os do outro veículo eram civis, de acordo com o Ministério do Interior sírio.

Os helicópteros do Ministério da Defesa auxiliaram na evacuação dos feridos e na remoção dos corpos, transportando-os do aeroporto de Palmira para um hospital militar em Homs.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shaibani, apresentou as condolências às famílias das vítimas mortais e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

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