Pelo menos 35 mortos em acidente entre dois autocarros na Síria

Pelo menos 35 pessoas morreram este sábado numa colisão entre dois autocarros na Síria, numa estrada que atravessa uma zona desértica no centro do país, segundo a televisão estatal síria.

Na sequência do acidente, 30 pessoas ficaram feridas na estrada que liga Damasco a Deir Ezzor, segundo um balanço inicial.

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Os passageiros de um dos autocarros pertenciam às forças de segurança interna, enquanto os do outro veículo eram civis, de acordo com o Ministério do Interior sírio.

Os helicópteros do Ministério da Defesa auxiliaram na evacuação dos feridos e na remoção dos corpos, transportando-os do aeroporto de Palmira para um hospital militar em Homs.



O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Asaad al-Shaibani, apresentou as condolências às famílias das vítimas mortais e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

