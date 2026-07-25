Teerão avisa que ataques vão continuar até "à rendição total do inimigo"

O Irão avisou este sábado que os ataques contra interesses norte-americanos vão continuar "até à rendição total do inimigo", marcando uma nova escalada no conflito no Médio Oriente, apesar do Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que as conversações de paz prosseguem.

"Os ataques contínuos e seletivos dos nossos combatentes são os açoites da ira do povo iraniano, que se abatem sobre o sistema de dominação e continuarão, com a ajuda de Deus, até à rendição total do inimigo", avisou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohamad Baqer Zolqadr, numa mensagem divulgada pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana e citada pela agência de notícias espanhola Efe.

Segundo Zolqadr, que substituiu Alí Lariyani no cargo após a morte deste em bombardeamentos israelo-americanos, as ofensivas de Teerão contra alvos norte-americanos em países do Médio Oriente não cessarão até vingar o "sangue das crianças inocentes".

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Entre as vítimas, contam-se as 168 crianças que morreram num ataque contra uma escola primária em Minab, no primeiro dia da guerra contra o Irão lançada por Israel e pelos Estados Unidos da América (EUA), a 28 de fevereiro.

"Cada coluna de fumo na região significa que foi atingido um centro militar, de segurança ou financeiro dos EUA", afirmou Zolqadr, cita a Efe.