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Guerra no Médio Oriente

Teerão avisa que ataques vão continuar até "à rendição total do inimigo"

25 jul, 2026 - 14:18 • Lusa

Ofensivas de Teerão contra alvos norte-americanos em países do Médio Oriente não cessarão até vingar o "sangue das crianças inocentes", avisa o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão.

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O Irão avisou este sábado que os ataques contra interesses norte-americanos vão continuar "até à rendição total do inimigo", marcando uma nova escalada no conflito no Médio Oriente, apesar do Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que as conversações de paz prosseguem.

"Os ataques contínuos e seletivos dos nossos combatentes são os açoites da ira do povo iraniano, que se abatem sobre o sistema de dominação e continuarão, com a ajuda de Deus, até à rendição total do inimigo", avisou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohamad Baqer Zolqadr, numa mensagem divulgada pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária iraniana e citada pela agência de notícias espanhola Efe.

Segundo Zolqadr, que substituiu Alí Lariyani no cargo após a morte deste em bombardeamentos israelo-americanos, as ofensivas de Teerão contra alvos norte-americanos em países do Médio Oriente não cessarão até vingar o "sangue das crianças inocentes".

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Entre as vítimas, contam-se as 168 crianças que morreram num ataque contra uma escola primária em Minab, no primeiro dia da guerra contra o Irão lançada por Israel e pelos Estados Unidos da América (EUA), a 28 de fevereiro.

"Cada coluna de fumo na região significa que foi atingido um centro militar, de segurança ou financeiro dos EUA", afirmou Zolqadr, cita a Efe.

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Estas declarações surgem no meio de uma nova escalada dos confrontos entre o Irão e os EUA, iniciada há duas semanas, depois de Trump ter declarado o fim do cessar-fogo na sequência dos ataques iranianos contra navios comerciais no estreito de Ormuz.

Perante os ataques norte-americanos contra território iraniano, especialmente no sul do país, Teerão respondeu com lançamentos de mísseis e drones contra alvos dos EUA em vários países da região, como o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia, entre outros.

Estas ações causaram a morte de quatro soldados norte-americanos, elevando para 18 o número de baixas militares norte-americanas desde o início do conflito.

O Irão, por seu lado, informou que houve cerca de 55 mortos durante a nova escalada registada em julho.

Apesar da continuação dos ataques de lado a lado, Donald Trump afirmou, na sexta-feira, que as conversações com o Irão continuam, embora tenha assegurado que não considera que Teerão esteja ainda pronto para chegar a um acordo de paz definitivo.

Na quinta-feira, Trump declarou ao portal norte-americano Axios que está a considerar lançar um "ataque maciço" contra a República Islâmica.

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