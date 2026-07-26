Andy Burnham descarta eleições antecipadas: "Não creio que as pessoas as queiram"

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, que assumiu o poder a 20 de julho sem passar pelas urnas, descartou a convocação de eleições antecipadas no Reino Unido, por considerar que o eleitorado não o deseja.

"Vou descartar essa possibilidade... Não creio que as pessoas as queiram", declarou numa entrevista transmitida este domingo pela emissora britância BBC, na qual afirmou que governará com base no programa eleitoral com o qual o Partido Trabalhista venceu as eleições gerais de 4 de julho de 2024.

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"Creio que o que devo fazer é conseguir que nos concentremos em devolver ao país o lugar que lhe cabe e fazê-lo voltar a funcionar", afirmou.

Burnham tornou-se primeiro-ministro na passada segunda-feira, após ter sido nomeado na sexta-feira anterior, sem oposição, líder do Partido Trabalhista, em substituição de Keir Starmer, que anunciou a sua demissão a 22 de junho ao perder a confiança do seu grupo parlamentar na sequência de um revés eleitoral nas eleições regionais e locais de maio.

A recusa do novo chefe do Governo britânico em convocar eleições antecipadas, apesar das pressões da oposição, que o acusa de não ter mandato do eleitorado, significa que tenciona cumprir até ao fim a legislatura, que termina em 2029.