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Parada LGBTI+

Atropelamento em Berlim terá sido "atentado terrorista de motivação islâmica"

26 jul, 2026 - 18:09 • Ricardo Vieira, com Reuters

O suspeito foi identificado como sendo Abdul B., de 21 anos, um cidadão alemão de ascendência libanesa. O ataque, perto das Portas de Brandemburgo, provocou um morto e 29 feridos.

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Tudo indica que o atropelamento em Berlim durante uma parada LGBTI+ foi um “atentado terrorista de motivação islâmica”, disse este domingo o ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt.

O suspeito foi identificado como sendo Abdul B., de 21 anos, um cidadão alemão de ascendência libanesa.

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Abdul B. já era conhecido das autoridades devido a vários crimes, ao seu processo de radicalização e ligações ao meio islâmico, indica o ministro do Interior.

A Polícia alemã montou uma operação de caça ao homem, depois do ataque da noite de sábado, e divulgou uma fotografia do suspeito.

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As autoridades pedem ajuda à população para localizar o alegado terrorista, que descrevem como um homem magro, com cerca de 1 metro e 90 de altura, cabelo escuro.

A última vez que foi avistado vestia uma camisola preta com capuz e calças brancas.

As autoridades alertaram ainda a população para não se aproximar do suspeito, advertindo que este poderá estar armado e ser perigoso.

Fontes dos serviços de segurança disseram à Reuters que o suspeito tinha sido libertado de um centro de detenção de menores há apenas dois meses.

Abdul B. é suspeito de guiar uma carrinha contra uma multidão durante a parada LGBTI+ de Berlim, na noite de sábado.

De acordo com a última atualização, o ataque na zona do parque Tiergarten, perto das Portas de Brandemburgo, provocou um morto e 29 feridos.

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