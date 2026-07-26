Atropelamento em Berlim terá sido "atentado terrorista de motivação islâmica"

A Polícia alemã montou uma operação de caça ao homem , depois do ataque da noite de sábado, e divulgou uma fotografia do suspeito.

Abdul B. já era conhecido das autoridades devido a vários crimes, ao seu processo de radicalização e ligações ao meio islâmico , indica o ministro do Interior.

O suspeito foi identificado como sendo Abdul B., de 21 anos , um cidadão alemão de ascendência libanesa.

Tudo indica que o atropelamento em Berlim durante uma parada LGBTI+ foi um “atentado terrorista de motivação islâmica” , disse este domingo o ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt.

As autoridades pedem ajuda à população para localizar o alegado terrorista, que descrevem como um homem magro, com cerca de 1 metro e 90 de altura, cabelo escuro.

A última vez que foi avistado vestia uma camisola preta com capuz e calças brancas.

As autoridades alertaram ainda a população para não se aproximar do suspeito, advertindo que este poderá estar armado e ser perigoso.

Fontes dos serviços de segurança disseram à Reuters que o suspeito tinha sido libertado de um centro de detenção de menores há apenas dois meses.

Abdul B. é suspeito de guiar uma carrinha contra uma multidão durante a parada LGBTI+ de Berlim, na noite de sábado.



De acordo com a última atualização, o ataque na zona do parque Tiergarten, perto das Portas de Brandemburgo, provocou um morto e 29 feridos.