Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rússia

​Cinco alpinistas morrem na montanha mais alta da Europa

26 jul, 2026 - 22:24 • Reuters

As cinco vítimas eram naturais da Bósnia-Herzegovina. Terão sido surpreendidos por um agravamento súbito das condições climatéricas.

A+ / A-

Cinco alpinistas bósnios morreram no monte Elbrus, na Rússia, a montanha mais alta da Europa, depois de terem sido surpreendidos por uma violenta tempestade.

Os corpos de três das vítimas ainda não foram retirados devido às más condições meteorológicas, noticiou este domingo a agência russa RIA Novosti, citando as autoridades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Ministério russo das Situações de Emergência indicou que as equipas de socorro recuperaram os corpos de dois alpinistas encontrados a uma altitude de 5.350 metros, depois de terem resgatado outros dois membros da expedição, que foram retirados da montanha e transportados para receber assistência médica.

Segundo a delegação regional do Comité de Investigação da Federação Russa, as equipas de resgate localizaram também os corpos de outros três alpinistas, mas a sua retirada continua impossibilitada devido ao mau tempo, avança a RIA Novosti.

Embora as autoridades russas não tenham especificado a nacionalidade das vítimas, fontes das forças de segurança da região disseram à RIA Novosti que os cinco alpinistas mortos eram naturais da Bósnia-Herzegovina.

O monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude e situado a norte da fronteira com a Geórgia, é conhecido pelas mudanças súbitas das condições meteorológicas e pela dificuldade das ascensões.

Os meios de comunicação social da Bósnia-Herzegovina noticiaram que os sete elementos da expedição eram residentes na cidade de Zenica, no centro do país, incluindo um casal e uma médica que trabalhava no hospital local.

A imprensa russa adiantou que as operações de busca e recuperação foram dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, nomeadamente ventos fortes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Ordem para evacuar imediatamente. Chamas em França reduzem casas a cinzas e já estão às portas de Bordéus

Ordem para evacuar imediatamente. Chamas em França red(...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais