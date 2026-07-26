​Cinco alpinistas morrem na montanha mais alta da Europa

Cinco alpinistas bósnios morreram no monte Elbrus, na Rússia, a montanha mais alta da Europa, depois de terem sido surpreendidos por uma violenta tempestade.



Os corpos de três das vítimas ainda não foram retirados devido às más condições meteorológicas, noticiou este domingo a agência russa RIA Novosti, citando as autoridades.

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O Ministério russo das Situações de Emergência indicou que as equipas de socorro recuperaram os corpos de dois alpinistas encontrados a uma altitude de 5.350 metros, depois de terem resgatado outros dois membros da expedição, que foram retirados da montanha e transportados para receber assistência médica.

Segundo a delegação regional do Comité de Investigação da Federação Russa, as equipas de resgate localizaram também os corpos de outros três alpinistas, mas a sua retirada continua impossibilitada devido ao mau tempo, avança a RIA Novosti.

Embora as autoridades russas não tenham especificado a nacionalidade das vítimas, fontes das forças de segurança da região disseram à RIA Novosti que os cinco alpinistas mortos eram naturais da Bósnia-Herzegovina.

O monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude e situado a norte da fronteira com a Geórgia, é conhecido pelas mudanças súbitas das condições meteorológicas e pela dificuldade das ascensões.

Os meios de comunicação social da Bósnia-Herzegovina noticiaram que os sete elementos da expedição eram residentes na cidade de Zenica, no centro do país, incluindo um casal e uma médica que trabalhava no hospital local.

A imprensa russa adiantou que as operações de busca e recuperação foram dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, nomeadamente ventos fortes.