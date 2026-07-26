Fogo continua "violento e imprevisível" em França, Sánchez fala em "evolução positiva" em Madrid e Ávila

O avanço violento das chamas já obrigou 340 mil pessoas a fugirem ou confinarem-se nas suas casas e alojamentos de férias em Espanha e França. Apesar de um porta-voz das autoridades municipais de Bordéus admitir na manhã desta segunda-feira evacuar a cidade inteira se necessário, o prefeito da cidade já desmentiu esta possibilidade. Esta solução implicaria a retirada de mais de 200 mil habitantes. Em França, mais de 220 mil pessoas já foram retiradas de casa.

Já em Espanha, a preocupação com fogos continua com a retirada e confinamento de mais de 121 mil pessoas, mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, revelou este domingo que já é possível verificar uma "evolução positiva" em Madrid e Ávila. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um porta-voz da autarquia de Bordéus referiu na manhã deste domingo que a equipa estaria "a analisar todos os cenários possíveis sobre a evolução do incêndio", inclusive a evacuação da cidade devido à intensificar das chamas que progrediram "rapidamente" ao longo da noite passada, em entrevista à estação televisiva Sky News.

Porém, o prefeito de Bordéus contradisse esta informação, reforçando que "a evacuação não está na ordem do dia", porque "o fogo está mais a Sul", em entrevista ao jornal francês "Le Monde". "As chamas ainda estão na fronteira da metrópole, mas não está a avançar no sentido oeste", reafirmou. O fumo do incêndio é agora muito intenso em Bordéus, provocando uma deterioração significativa da qualidade do ar. Esta poluição atmosférica poderá também estar a causar sintomas respiratórios na população. "A situação continua muito desfavorável e o fogo voltou a ficar extremamente violento e imprevisível", reforçou o ministro do Interior francês. Esta é a maior operação de resgate civil alguma vez realizada em França desde a Segunda Guerra Mundial. Até ao momento, em julho, as temperaturas máximas atingiram uma média de 32,2ºC, o que representa 7,3ºC acima da média para o mês entre 1961 e 1990, segundo o Monitor Climático da agência Reuters.

Sánchez agradece "irmandade" de Portugal e fala de "evolução positiva" Em conferência de imprensa no posto do comando avançado em Ávila, o primeiro-ministro espanhol admitiu uma "evolução positiva" em Madrid e Ávila, apesar das frentes ainda ativas. "Esta noite foi muito positiva em relação à evolução dos incêndios e vamos ver como corre o dia", avisou Sánchez, insistindo que a população se mantenha vigilante e invista em comportamentos de "prevenção e precaução".