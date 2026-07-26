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Incêndios na Europa
Fogo continua "violento e imprevisível" em França, Sánchez fala em "evolução positiva" em Madrid e Ávila
26 jul, 2026 - 11:22 • Catarina Magalhães , Cristina Nascimento
Chamas intensificaram-se e progrediram "rapidamente" ao longo da noite passada em França. Esta é a maior operação de resgate civil alguma vez realizada no país desde a Segunda Guerra Mundial. Já em Espanha, Sánchez agradeceu a "irmandade e solidariedade" portuguesa ao enviar 128 operacionais para Ávila.
O avanço violento das chamas já obrigou 340 mil pessoas a fugirem ou confinarem-se nas suas casas e alojamentos de férias em Espanha e França.
Apesar de um porta-voz das autoridades municipais de Bordéus admitir na manhã desta segunda-feira evacuar a cidade inteira se necessário, o prefeito da cidade já desmentiu esta possibilidade. Esta solução implicaria a retirada de mais de 200 mil habitantes.
Em França, mais de 220 mil pessoas já foram retiradas de casa.
Já em Espanha, a preocupação com fogos continua com a retirada e confinamento de mais de 121 mil pessoas, mas o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, revelou este domingo que já é possível verificar uma "evolução positiva" em Madrid e Ávila.
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Um porta-voz da autarquia de Bordéus referiu na manhã deste domingo que a equipa estaria "a analisar todos os cenários possíveis sobre a evolução do incêndio", inclusive a evacuação da cidade devido à intensificar das chamas que progrediram "rapidamente" ao longo da noite passada, em entrevista à estação televisiva Sky News.
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Porém, o prefeito de Bordéus contradisse esta informação, reforçando que "não há evacuação na ordem do dia", porque "o fogo está mais a Sul", em entrevista ao jornal francês "Le Monde".
"As chamas ainda estão na fronteira da metrópole, mas não está a avançar no sentido oeste", reafirmou.
O fumo do incêndio é agora muito intenso em Bordéus, provocando uma deterioração significativa da qualidade do ar. Esta poluição atmosférica poderá também estar a causar sintomas respiratórios na população.
"A situação continua muito desfavorável e o fogo voltou a ficar extremamente violento e imprevisível", reforçou o ministro do Interior francês.
Esta é a maior operação de resgate civil alguma vez realizada em França desde a Segunda Guerra Mundial.
Até ao momento, em julho, as temperaturas máximas atingiram uma média de 32,2ºC, o que representa 7,3ºC acima da média para o mês entre 1961 e 1990, segundo o Monitor Climático da agência Reuters.
Sánchez agradece "irmandade" de Portugal e fala de "evolução positiva"
Em conferência de imprensa no posto do comando avançado em Ávila, o primeiro-ministro espanhol admitiu uma "evolução positiva" em Madrid e Ávila, apesar das frentes ainda ativas.
"Esta noite foi muito positiva em relação à evolução dos incêndios e vamos ver como corre o dia", avisou Sánchez, insistindo que a população se mantenha vigilante e invista em comportamentos de "prevenção e precaução".
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“É uma força constituída por elementos habituados (...)
"Em menos de 24 horas, a área ardida passou de 130 mil a 150 mil hectares devido aos 32 grandes incêndios no país", lamentou.
O chefe de Governo espanhol insistiu que a população deve procurar manter-se informada a partir dos meios oficiais do Governo espanhol, da Proteção Civil e dos meios de comunicação social do país, mostrando-se grato pelo trabalho destes profissionais.
Após Portugal enviar 128 operacionais no sábado para combater as chamas na zona de Ávila, Sánchez agradeceu também à lealdade e ajuda em situações extremas.
"Agradeço aos operacionais disponibilizados pelo nosso país irmão Portugal. Já houve outros momentos em que Portugal sofreu extraordinariamente com incêndios graves e continuamos gratos por esta relação de irmandade e solidariedade entre ambos os países", disse.
O primeiro-ministro espanhol voltou a lembrar ainda que se deve avançar com um "pacto de Estado contra as alterações climáticas".
Entre as vítimas, contam-se, até ao momento, um homem foi encontrado morto este sábado num incêndio em Manises, na região espanhola de Valência.
Outras cinco pessoas foram transportadas ao hospital devido a inalação de fumo neste incêndio em Valência.
[Em atualização]
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