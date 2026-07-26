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Força portuguesa espera consolidar durante a noite parte do incêndio de Ávila

26 jul, 2026 - 23:12 • Jaime Dantas

A mudança da direção do vento prevista para esta segunda-feira mantém os operacionais em alerta. À Renascença, o comandante David Lobato garante que a situação está “muito melhor”, embora permaneça uma frente ativa.

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A força portuguesa enviada para apoiar o combate aos incêndios em Espanha espera consolidar durante a noite o setor que lhe foi atribuído no fogo de Ávila, antes da rotação do vento prevista para esta segunda-feira.

“Os trabalhos decorrem favoravelmente, ainda com muito trabalho a ser desenvolvido. Está melhor, muito melhor do que onde chegámos”, afirma à Renascença o comandante David Lobato, responsável pelos 134 operacionais e 41 veículos enviados por Portugal.

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O responsável adianta que o incêndio mantém pelo menos uma frente ativa e ainda não está circunscrito em todo o perímetro. Segundo o comandante, o fogo de Ávila e o de Madrid já consumiram 77 mil hectares e apresenta um perímetro de cerca de 200 quilómetros.

Portugueses podem ser enviados para outro fogo

A força portuguesa está dividida em dois turnos: metade dos operacionais trabalha, enquanto os restantes descansam.

“O setor onde estamos, estamos a tentar consolidá-lo durante toda a noite, porque amanhã teremos uma rotação de vento e não queremos ser apanhados na curva”, explica David Lobato.

O comandante admite que a mudança do vento ainda pode alterar o comportamento das chamas, embora possa também empurrar o incêndio para zonas já queimadas.

O incêndio de Ávila está muito próximo de outro fogo que lavra na direção de Madrid. David Lobato fala já num “complexo de incêndios” e recorda que Espanha enfrenta outras ocorrências graves, nomeadamente na região de Valência.

Caso o setor atribuído à equipa portuguesa fique consolidado durante a noite, os operacionais deverão ser encaminhados para outro incêndio.

“Se tivermos a situação resolvida, seremos colocados noutro ponto. Não tenho dúvidas disso”, afirma.

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