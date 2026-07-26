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Incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha

26 jul, 2026 - 20:25 • Ricardo Vieira

Cinquenta mil hectares arderam desde quinta-feira, o equivalente a cinco concelhos de Lisboa.

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O incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha, com 50 mil hectares de área ardida, revelou este domingo a ministra da Transição Ecológica e o Desafio Demográfico, Sara Aagesen.

Contas feitas é o equivalente a cinco concelhos de Lisboa e mais de dez concelhos do Porto.

O fogo, que lavra desde quinta-feira, 23 de julho, está a ser combatido com a ajuda de um contingente de 128 operacionais portugueses, que foram enviados no sábado.

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O conjunto de grandes fogos em curso nas províncias de Ávila, Madrid e Toledo já consumiu 77 mil hectares, até este domingo.

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A ministra Sara Aagesen alerta que Espanha atravessa uma época de incêndios "extraordinariamente complicada".

Segundo a governante, já arderam 153 mil hectares desde o início do ano, uma área seis vezes superior à registada no mesmo período de 2025.

Nos últimos dias, mais de 75 mil pessoas foram retiradas de casa em Espanha e 30 mil estão confinadas devido aos incêndios.

As condições meteorológicas melhoraram este domingo e os bombeiros estão a fazer progressos.

Citado pelo jornal El País, o tenente-coronel da Unidade Militar de Emergências (UME), Alfonso Arribas, garantiu que todas as frentes do incêndio que afeta a Comunidade de Madrid e a província de Ávila estão circunscritas, embora persistam vários focos ativos.

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