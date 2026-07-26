- Noticiário das 21h
- 26 jul, 2026
-
Incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha
26 jul, 2026 - 20:25 • Ricardo Vieira
Cinquenta mil hectares arderam desde quinta-feira, o equivalente a cinco concelhos de Lisboa.
O incêndio de Ávila é o maior da história de Espanha, com 50 mil hectares de área ardida, revelou este domingo a ministra da Transição Ecológica e o Desafio Demográfico, Sara Aagesen.
Contas feitas é o equivalente a cinco concelhos de Lisboa e mais de dez concelhos do Porto.
O fogo, que lavra desde quinta-feira, 23 de julho, está a ser combatido com a ajuda de um contingente de 128 operacionais portugueses, que foram enviados no sábado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O conjunto de grandes fogos em curso nas províncias de Ávila, Madrid e Toledo já consumiu 77 mil hectares, até este domingo.
A ministra Sara Aagesen alerta que Espanha atravessa uma época de incêndios "extraordinariamente complicada".
Segundo a governante, já arderam 153 mil hectares desde o início do ano, uma área seis vezes superior à registada no mesmo período de 2025.
Nos últimos dias, mais de 75 mil pessoas foram retiradas de casa em Espanha e 30 mil estão confinadas devido aos incêndios.
As condições meteorológicas melhoraram este domingo e os bombeiros estão a fazer progressos.
Citado pelo jornal El País, o tenente-coronel da Unidade Militar de Emergências (UME), Alfonso Arribas, garantiu que todas as frentes do incêndio que afeta a Comunidade de Madrid e a província de Ávila estão circunscritas, embora persistam vários focos ativos.
- Noticiário das 21h
- 26 jul, 2026
-