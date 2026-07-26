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Médio Oriente
Pausa diplomática ou taticismo? EUA e Irão suspendem ataques
26 jul, 2026 - 17:33 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters
EUA interromperam os bombardeamentos na sexta-feira para, segundo um diplomata, "dar espaço às negociações", mas a imprensa americana noticia que os stocks dos mísseis de defesa aérea estão a esgotar-se. Irão desconfia: “Há mais ceticismo do que otimismo".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, suspendeu os ataques contra o Irão para dar mais espaço à diplomacia, declarou este domingo o embaixador norte-americano nas Nações Unidas, Mike Waltz.
Em resposta, o Irão decidiu suspender os seus próprios ataques enquanto os Estados Unidos mantiverem a pausa nos bombardeamentos aéreos, disse um alto funcionário iraniano à Reuters no domingo.
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Ao programa "Fox News Sunday", Mike Waltz adiantou que Trump “está a dar espaço às negociações, está a dar um pouco de espaço", não fornecendo mais detalhes sobre a natureza das negociações.
Tréguas de fim de semana
Durante o fim de semana, houve uma trégua nos confrontos entre o Irão e os Estados Unidos.
O Pentágono suspendeu as operações de bombardeamento após 13 noites de crescentes ataques e não houve relatos de ataques do Irão contra os seus vizinhos durante o fim de semana.
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Questionado sobre a pausa, um alto funcionário da administração Trump disse, no sábado, que o Presidente "sempre deixou claro que a sua preferência é a diplomacia, mas mostrou ao Irão o que acontecerá se não se sentarem à mesa das negociações de forma séria".
Reposta "ataque a ataque"
O Irão, que vinha respondendo a cada noite de ataques americanos com os seus próprios ataques contra países vizinhos que albergam bases americanas, também já suspendeu os bombardeamentos durante dois dias.
Uma fonte iraniana de alto nível, que falou sob anonimato, disse à Reuters: “A posição do Irão continua a ser ‘ataque a ataque’: se os ataques cessarem, o Irão também interromperá as suas operações. Esta mensagem já foi transmitida aos Estados Unidos”.
A fonte acrescentou: “No entanto, o Irão está preparado para uma resposta ampla caso os EUA lancem outro ataque.”
Pausa tática?
A fonte iraniana disse que Teerão não tinha grandes esperanças de que a decisão de Trump de suspender os ataques representasse uma mudança significativa na posição negocial dos EUA.
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“Há mais ceticismo do que otimismo em relação à suspensão dos ataques. A visão predominante é que a pausa é tática, e não genuína. O Irão já acumulou experiências suficientemente amargas com o que considera serem deceções dos EUA”, disse a fonte.
Stocks de mísseis de defesa a esgotar-se
O jornal "The New York Times" e a estação CNN noticiaram que Trump recuou nos planos de intensificar a guerra com opções militares ainda maiores, após preocupações levantadas na sexta-feira por alguns dos seus conselheiros, incluindo sobre a possibilidade de os stocks de defesa antimíssil dos EUA estarem a esgotar-se devido à proteção das bases norte-americanas na região.
A CNN e o Times identificaram o chefe de gabinete do Pentágono, Dan Caine, como tendo levantado tais preocupações. A CNN afirmou que o vice-presidente, JD Vance, também manifestou reservas.
O site de notícias Axios noticiou que Trump vinha recebendo planos de ataques ao Irão do Pentágono todas as tardes, durante duas semanas, e aprovando-os todas as noites, até sexta-feira, quando o plano mais recente lhe foi apresentado e decidiu não avançar.
A decisão de Trump de suspender os ataques surge num momento crucial da guerra, com ambos os lados a testarem os limites da escalada que tinham estabelecido antes do cessar-fogo que pôs fim aos principais combates em abril e do acordo provisório que reabriu o Estreito de Ormuz em junho.
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