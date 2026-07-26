Pausa diplomática ou taticismo? EUA e Irão suspendem ataques

O Presidente norte-americano, Donald Trump, suspendeu os ataques contra o Irão para dar mais espaço à diplomacia, declarou este domingo o embaixador norte-americano nas Nações Unidas, Mike Waltz. Em resposta, o Irão decidiu suspender os seus próprios ataques enquanto os Estados Unidos mantiverem a pausa nos bombardeamentos aéreos, disse um alto funcionário iraniano à Reuters no domingo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao programa "Fox News Sunday", Mike Waltz adiantou que Trump “está a dar espaço às negociações, está a dar um pouco de espaço", não fornecendo mais detalhes sobre a natureza das negociações. Tréguas de fim de semana Durante o fim de semana, houve uma trégua nos confrontos entre o Irão e os Estados Unidos. O Pentágono suspendeu as operações de bombardeamento após 13 noites de crescentes ataques e não houve relatos de ataques do Irão contra os seus vizinhos durante o fim de semana.

Questionado sobre a pausa, um alto funcionário da administração Trump disse, no sábado, que o Presidente "sempre deixou claro que a sua preferência é a diplomacia, mas mostrou ao Irão o que acontecerá se não se sentarem à mesa das negociações de forma séria". Reposta "ataque a ataque" O Irão, que vinha respondendo a cada noite de ataques americanos com os seus próprios ataques contra países vizinhos que albergam bases americanas, também já suspendeu os bombardeamentos durante dois dias. Uma fonte iraniana de alto nível, que falou sob anonimato, disse à Reuters: “A posição do Irão continua a ser ‘ataque a ataque’: se os ataques cessarem, o Irão também interromperá as suas operações. Esta mensagem já foi transmitida aos Estados Unidos”. A fonte acrescentou: “No entanto, o Irão está preparado para uma resposta ampla caso os EUA lancem outro ataque.” Pausa tática? A fonte iraniana disse que Teerão não tinha grandes esperanças de que a decisão de Trump de suspender os ataques representasse uma mudança significativa na posição negocial dos EUA.