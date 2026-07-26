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Pelo menos 10 mortos e 23 feridos numa cheia em zona turística na China

26 jul, 2026 - 13:59 • Lusa

Acidente ocorreu numa altura em que várias regiões do sul da China se encontram em alerta máximo devido ao risco de inundações, após a passagem do tufão Noul, que atingiu terra nas primeiras horas deste domingo.

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Dez pessoas morreram e 23 ficaram feridas este domingo depois de uma cheia súbita provocada por chuvas torrenciais numa zona turística da província chinesa de Gansu, onde dezenas de campistas ficaram cercados, segundo os meios de comunicação estatais.

Uma torrente de montanha provocada por chuvas torrenciais de curta duração atingiu uma zona turística no distrito de Weiyuan, na cidade de Dingxi, na província de Gansu, apanhando vários campistas, segundo a televisão estatal CCTV.

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A estação pública identificou posteriormente o local como a zona turística de Shuangshimen, situada nas regiões montanhosas do sul de Gansu, a cerca de 1.200 quilómetros a sudoeste de Pequim. O local é conhecido pelos seus arcos naturais de pedra, prados alpinos e ribeiros de montanha, sendo um destino popular para campismo durante o verão.

Os 23 feridos foram transportados para unidades hospitalares para receber tratamento, enquanto outras 174 pessoas foram resgatadas pelas equipas de emergência, de acordo com a CCTV.

O acidente ocorreu numa altura em que várias regiões do sul da China se encontram em alerta máximo devido ao risco de inundações, após a passagem do tufão Noul, que atingiu terra nas primeiras horas deste domingo.

Embora Gansu esteja fora da trajetória do tufão, várias zonas da província registaram igualmente fortes precipitações, levando as autoridades locais a emitir avisos meteorológicos para todo o território provincial.

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