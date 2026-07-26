Polícia procura suspeito de 21 anos por atropelar multidão na parada LGBTIA+ de Berlim

A polícia alemã está à procura do principal suspeito do atropelamento na parada LGBTIA+ de Berlim que resultou no sábado em um morto e 29 feridos, avançou este domingo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Entre os feridos, três estão em estado crítico e oito em estado grave.

As autoridades do país já revelaram que o jovem de 21 anos, Abdul B, tem ligações a "círculos" islâmicos na capital alemã, já era "conhecido da polícia" desde os seus 16 anos por "interesses islamistas" e é natural de Berlim.

Para além do condutor da carrinha, foi detido na tarde deste domingo um cidadão iraniano suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa. Segundo a agência de notícias Efe, o homem seguia na mesma carrinha.

Centenas de milhares de pessoas celebravam a marcha contra a discriminação contra pessoas da comunidade gay até um veículo branco ter atropelado e derrubado várias pessoas. O condutor só parou quando embateu contra uma árvore.

Testemunhas citadas pelo "Bild" relatam ter visto um homem a fugir do local a pé.

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"A toda a velocidade", o porta-voz da polícia garantiu que a prioridade é capturar o suspeito e as autoridades alertaram sobre o suspeito: "Se encontrarem o suspeito, liguem para 110 imediatamente! Não fale com ele, ele pode estar armado e ser perigoso!"