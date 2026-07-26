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Polícia procura suspeito de 21 anos por atropelar multidão na parada LGBTIA+ de Berlim

26 jul, 2026 - 13:26 • Catarina Magalhães

"Se encontrarem o suspeito, liguem para 110 imediatamente! Não fale com ele, ele pode estar armado e ser perigoso!", alerta a polícia alemã. Desde 2025, o homem já estava classificado como uma "ameaça".

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A polícia alemã está à procura do principal suspeito do atropelamento na parada LGBTIA+ de Berlim que resultou no sábado em um morto e 29 feridos, avançou este domingo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Entre os feridos, três estão em estado crítico e oito em estado grave.

As autoridades do país já revelaram que o jovem de 21 anos, Abdul B, tem ligações a "círculos" islâmicos na capital alemã, já era "conhecido da polícia" desde os seus 16 anos por "interesses islamistas" e é natural de Berlim.

Para além do condutor da carrinha, foi detido na tarde deste domingo um cidadão iraniano suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa. Segundo a agência de notícias Efe, o homem seguia na mesma carrinha.

Centenas de milhares de pessoas celebravam a marcha contra a discriminação contra pessoas da comunidade gay até um veículo branco ter atropelado e derrubado várias pessoas. O condutor só parou quando embateu contra uma árvore.

Testemunhas citadas pelo "Bild" relatam ter visto um homem a fugir do local a pé.

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"A toda a velocidade", o porta-voz da polícia garantiu que a prioridade é capturar o suspeito e as autoridades alertaram sobre o suspeito: "Se encontrarem o suspeito, liguem para 110 imediatamente! Não fale com ele, ele pode estar armado e ser perigoso!"

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Segundo a investigação, Abdul tentou viajar para a Síria para se juntar a um grupo terrorista para preparar um atentado. Em 2025, o suspeito foi detido ao regressar do Líbano no aeroporto de Berlim, não chegou a cumprir pena de um ano e dez meses até maio deste ano, mas saiu em liberdade condicional.

O suspeito foi ordenado para um centro de desradicalização e estava a cumprir um processo de "limpeza". Apesar de se mostrar "amigável", os conselheiros duvidavam sobre a seriedade das conversas.

Desde 2025, o suspeito já estava classificado na lista das autoridades como uma "ameaça".

Em reação, o prefeito de Berlim, Kai Peter Wegner, disse que sábado foi um "dia negro" depois de um "dia brilhante e colorido, que mostra a abertura e diversidade da cidade", noticiou a BBC.

"O ataque é um suposto ataque islamista contra a nossa forma de conviver, contra a nossa democracia liberal, contra a nossa abertura, contra a nossa liberdade", lamentou.

O evento assinala a revolta de Stonewall, ocorrida em Nova Iorque em 1969, e combina um desfile com reivindicações políticas em defesa da igualdade, da inclusão e da proteção contra a discriminação.

Com as bandeiras a meia haste, os governantes alemães já anunciaram que se realizará uma cerimónia em memória da vítima.

[Notícia atualizada às 14h15 para acrescentar detenção de cidadão iraniano alegado cúmplice do autor do ataque]

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