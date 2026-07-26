Suspeito de ataque contra parada LGBTI+ em Berlim foi morto pela polícia

O suspeito do ataque contra uma parada LGBTI+ em Berlim foi morto este domingo durante uma operação policial, avançou a estação RBB e confirmaram as forças de segurança.

Abdul B., de 21 anos, foi abatido pelas forças de segurança na zona de Spandau, nos subúrbios da capital alemã.



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O homem que terá guiado uma carrinha contra uma multidão, provocando um morto de 29 feridos, estava escondido num complexo de hortas urbanas.

"Cerca das 18h00 [hora local], o suspeito do atentado de ontem no parque Tiergarten foi localizado num complexo de hortas urbanas em Spandau. O suspeito terá avançado na direção dos agentes empunhando uma arma branca, o que levou elementos da unidade de operações especiais da polícia de Berlim a recorrerem às armas de fogo", avança a Polícia, nas redes sociais.

Apesar das manobras de reanimação iniciadas de imediato pelos bombeiros de Berlim, "o suspeito acabou por morrer no local", adianta o porta-voz das forças de segurança.

Um responsável do governo regional, citado pelo jornal Bild, agradeceu às forças de segurança por "encontrarem o atacante tão depressa".