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Suspeito de ataque contra parada LGBTI+ em Berlim foi morto pela polícia

26 jul, 2026 - 18:16 • Ricardo Vieira

Abdul B., de 21 anos, foi abatido pelas forças de segurança na zona de Spandau, nos subúrbios da capital alemã.

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O suspeito do ataque contra uma parada LGBTI+ em Berlim foi morto este domingo durante uma operação policial, avançou a estação RBB e confirmaram as forças de segurança.

Abdul B., de 21 anos, foi abatido pelas forças de segurança na zona de Spandau, nos subúrbios da capital alemã.

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O homem que terá guiado uma carrinha contra uma multidão, provocando um morto de 29 feridos, estava escondido num complexo de hortas urbanas.

"Cerca das 18h00 [hora local], o suspeito do atentado de ontem no parque Tiergarten foi localizado num complexo de hortas urbanas em Spandau. O suspeito terá avançado na direção dos agentes empunhando uma arma branca, o que levou elementos da unidade de operações especiais da polícia de Berlim a recorrerem às armas de fogo", avança a Polícia, nas redes sociais.

Apesar das manobras de reanimação iniciadas de imediato pelos bombeiros de Berlim, "o suspeito acabou por morrer no local", adianta o porta-voz das forças de segurança.

Um responsável do governo regional, citado pelo jornal Bild, agradeceu às forças de segurança por "encontrarem o atacante tão depressa".

Tudo indica que o atropelamento em Berlim durante uma parada LGBTI+ foi um “atentado terrorista de motivação islâmica”, disse este domingo o ministro alemão do Interior.

Abdul B. já era conhecido das autoridades devido a vários crimes, ao seu processo de radicalização e ligações ao meio islâmico, indica Alexander Dobrindt.

Segundo a investigação, tentou viajar para a Síria para se juntar a um grupo terrorista para preparar um atentado. Em 2025, o suspeito foi detido ao regressar do Líbano no aeroporto de Berlim, acabando por sair em liberdade condicional.

Desde 2025, o suspeito já estava classificado na lista das autoridades como uma "ameaça".

Este foi o mais recente de uma série de ataques com veículos contra multidões registados na Alemanha nos últimos anos, que têm intensificado o debate sobre segurança e imigração, numa altura em que a extrema-direita continua a ganhar apoio.

Antes de uma cerimónia religiosa na Igreja de Santa Maria, em Berlim, o chanceler alemão, Friedrich Merz, apelou aos cidadãos para defenderem os valores liberais.

"Defenderemos a liberdade, a abertura e o espírito liberal da nossa forma de viver e da nossa sociedade com todos os meios ao nosso alcance", afirmou.

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