"Tempestade de fogo" inédita em França. "Não venham para Gironda"

A situação está "fora de controlo". O enorme incêndio que continua a devastar o departamento francês da Gironda deu origem a um fenómeno de "tempestade de fogo" — inédito em França — que alimenta as chamas e dificulta o combate ao incêndio, deixando os bombeiros com um sentimento de "impotência". As autoridades são categóricas: as cerca de 220 mil pessoas deslocadas só poderão regressar às suas casas quando o incêndio estiver controlado. É a maior operação de evacuação desde a II Guerra Mundial. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O combate às chamas já provocou ferimentos em 75 bombeiros, dez dos quais tiveram de ser evacuados. "Perseguidos pelas chamas"

Na fuga às chamas, alguns habitantes tiveram de ser retirados por duas vezes. "Perseguidos pelas chamas". É assim que os habitantes de Arès descrevem o que estão a viver. Em apenas dois dias, foram obrigados a fugir novamente. Primeiro refugiaram-se num pavilhão desportivo em Marcheprime, mas a localidade acabou também ameaçada pelo incêndio. Seguiu-se uma nova evacuação, desta vez para Sales. Entre os deslocados: vários idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas, transportados de urgência por ambulâncias.

Incêndio continua "fora de controlo"

A autarca da região da Gironda, Sophie Brocas, foi clara: o incêndio continua "fora de controlo" e com uma dimensão "nunca antes vista". E mais ainda: "o vento forte que se regista poderá reacender as chamas em zonas já tratadas, onde não foi possível ainda limpar o terreno". "Tendo em conta a situação atual e aquilo que poderá acontecer nos próximos dias, com a subida acentuada das temperaturas, apelo sinceramente aos turistas que, na véspera das férias de agosto, não venham para Gironda, pelo menos enquanto o incêndio não estiver dominado", afirmou Sophie Brocas.

A autarca pede também aos turistas que já se encontram na região que "ponderem escolher outro destino, porque não podemos excluir um agravamento da situação que nos obrigue a acelerar ainda mais as evacuações". Polícias e bombeiros são vistos a percorrer aldeias e bairros, de porta em porta, para garantir que todos abandonam as zonas de risco.