Trinta mortos e dezenas de feridos numa década. Principais ataques contra multidões na Alemanha

Do mercado de Natal da Breitscheidplatz à parada comunidade LGBTI+, na última década a Alemanha tem sido alvo de vários ataques contra grandes multidões, em que veículos são usados como armas letais. Trinta pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em nove ataques, desde 2016, com motivações diversas, do extremismo islâmico a problemas de saúde mental. Como resposta, as autoridades alemãs adotaram medidas de reforço de segurança em grandes concentrações de pessoas, como mercados de Natal, desfiles de Carnaval, manifestações e outros eventos públicos. Berlim, 25 de julho de 2026 — Parada LGBTI+ Uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas, várias com gravidade, quando um veículo atropelou uma multidão junto à tradicional parada da comunidade LGBTI+, em Berlim, na noite de sábado. O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, afirmou que todos os indícios apontam para um atentado terrorista de motivação islamista. A polícia indicou que o suspeito, entretanto abatido, era conhecido das autoridades por simpatizar com o extremismo islamista.

Leipzig, maio de 2026 — Zona pedonal Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas quando um automóvel entrou numa zona pedonal no centro de Leipzig. A polícia deteve um cidadão alemão de 33 anos e o presidente do governo regional da Saxónia admitiu que o suspeito poderá sofrer de problemas de saúde mental. Mannheim, março de 2025 — Centro da cidade Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas quando um homem de 40 anos atropelou vários peões em Mannheim. Os procuradores concluíram que existem indícios de que o ato foi deliberado, mas não encontraram provas de motivação política ou religiosa, acrescentando que o suspeito poderá padecer de doença mental. Munique, fevereiro de 2025 — Manifestação sindical Um cidadão afegão de 24 anos é acusado de ter lançado um automóvel contra uma manifestação sindical em Munique, provocando a morte de uma mulher e da sua filha de dois anos e ferindo dezenas de pessoas. O suspeito está atualmente a ser julgado por dois crimes de homicídio e vários crimes de tentativa de homicídio com alegada motivação extremista islamista. Magdeburgo, dezembro de 2024 — Mercado de Natal Seis pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas quando um automóvel invadiu um mercado de Natal em Magdeburgo. Um cidadão saudita foi condenado a prisão perpétua em junho de 2026. Segundo os procuradores, atuou por frustração relacionada com um litígio de natureza civil. As autoridades afirmaram que tinha um historial de retórica anti-islâmica e simpatias pela extrema-direita.

Atropelamento em mercado de Natal na Alemanha provoca vários mortos e dezenas de feridos