Trump emite ordem para eliminar vestígios de "marxismo" do Instituto Smithsonian

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este domingo o arranque de uma iniciativa para eliminar todos os vestígios de "ideologia marxista" das dezenas de museus, bibliotecas e coleções educativas que compõem o Instituto Smithsonian.

Trump justificou esta ação citando um relatório do Conselho de Política Nacional, o histórico "think tank" evangélico e ultraconservador criado durante a administração Reagan, na década de 1980, que acusa os dirigentes do Smithsonian, um dos maiores complexos culturais no mundo, de se tornarem bastiões de "ativismo político extremo enraizado no marxismo, com a intenção de dividir e desmoralizar os americanos".

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Trump emitiu uma ordem executiva que instrui o diretor do Gabinete de Administração e Orçamento, Russell Vought, também ele um nacionalista convicto, a "restaurar a confiança no Instituto Smithsonian, usando todos os poderes disponíveis para a encorajar a corrigir os problemas identificados e a cumprir as leis, os requisitos de financiamento e as condições contratuais em vigor".

Por ordem do Presidente Trump, os museus Smithsonian devem exibir um aviso informando os visitantes sobre as conclusões do relatório como pré-requisito para a instalação de "exposições temporárias dedicadas a corrigir informações imprecisas".

"O Presidente Trump está empenhado em garantir que a história americana seja celebrada com precisão, imparcialidade e orgulho, honrando o notável progresso, a liberdade e o engenho que definem a nossa grande nação", acrescenta o comunicado da Casa Branca.