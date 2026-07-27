Autarca francês antecipa corrida contra o tempo para conter incêndios: "Se vier vento, vai ser difícil"

“Estão previstos 35 ou 40 graus. Se ainda vier vento, vai ser uma grande dificuldade ", antecipa.

"As autarquias estão abertas para as pessoas da comunidade que queiram trazer ajuda. Eu estou a ir em direção a Libourne e levo no carro vários produtos que as pessoas trouxeram. Por exemplo, alimentos, mantas, produtos de higiene e águas. De lá vão seguir para Bordéus”, afirma David Resende, que revela o receio das autoridades face à previsão de nova subida das temperaturas.

À Renascença , o autarca de Camp-Sur-L'Isle, uma localidade a cerca de 60 quilómetros de Bordéus, no departamento da Gironda, conta que há uma grande mobilização da população para angariar bens essenciais que serão enviados para aqueles que ficaram sem casa.

Os fogos que estão a assolar o sul de França já queimaram quase 40 mil hectares e obrigaram à retirada de 220 mil pessoas, entre as quais cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes, e agora a grande preocupação resistir antes que a nova onda de calor faça mais estragos.

O responsável desta pequena localidade próxima de Bordéus adianta que foram feitas novas evacuações esta segunda-feira, devido à proximidade das chamas, mas também diz que se nota uma mobilização das forças armadas.

“Hoje, mais dez localidades foram evacuadas. Ninguém vai trabalhar para aquelas zonas. Há também mais de dois mil bombeiros e mais de mil militares a ajudar a travar as chamas e a assegurar condições de segurança para a população”, sublinha.

O autarca francês fala numa situação muito delicada dado que o fogo consome uma imensa zona de mata e aproxima-se de zonas habitacionais e industriais. Diz que as autoridades calculam que os trabalhos dos bombeiros possam prolongar-se por muito tempo, mesmo depois de ficar controlado o incêndio.

“Tal como está, com 50 mil hectares queimados, há sempre pequenas fogueiras em vários pontos que podem alastrar, por isso, a vigilância das autoridades vai ter de continuar durante muito tempo. Aquela região do norte de Bordéus até à zona de Bayonne é tudo zona de mata. É uma das matas mais importantes da Europa", aponta.

Em Bordéus, o presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu aos bombeiros pelo seu árduo trabalho, alertando que as próximas semanas continuariam difíceis. "Temos de resistir. Vamos vencer esta batalha juntos. Toda a nação está convosco."

A temporada de incêndios florestais de França está a chegar a níveis nunca alcançados, com uma área ardida que já supera o recorde de 2022, com mais de 90 mil hectares.