Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Bruxelas já mobilizou seis aviões para fogos em Espanha e sete para França

27 jul, 2026 - 14:04 • Lusa

Fonte comunitária reconheceu que o mecanismo está atualmente a funcionar sob pressão mas sem risco de colapso.

A+ / A-

Portugal já destacou 134 operacionais e 41 viaturas para combater os incêndios florestais em Espanha, em coordenação com a União Europeia, que também mobilizou seis aviões da Grécia, Itália e Turquia, foi divulgado esta asegunda-feira, em Bruxelas.

Segundo informação da Comissão Europeia, para França foram também mobilizados sete aviões e quatro helicópteros de Portugal, Alemanha, Croácia, República Checa, Alemanha, Eslováquia, Suécia e Turquia, com a maioria das aerovanes a integrarem a frota de combate a incêndios rescEU.

Os incêndios florestais em curso nestes dois países desencadearam uma das maiores operações de retirada de pessoas na Europa, tendo sido desalojadas mais de 325 mil em França e Espanha.

Fonte comunitária reconheceu que o mecanismo está atualmente a funcionar sob pressão mas sem risco de colapso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes foram transferidos para centros de acolhimento devido ao fogo que ameaça várias regiões perto da cidade francesa de Bordéus, disse à Lusa o conselheiro português Filipe Dantas.

O fogo de grandes proporções obrigou à retirada de 220 mil pessoas, entre as quais cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes, que residem essencialmente em Le Porge, uma comuna francesa na Gironda, onde o fogo queimou várias casas.

Foram também transferidos portugueses e lusodescendentes que vivem em Ares, Marcheprime, Mios, Cestas, Biscarrosse, Le Haillan e Saint-Médard-en-Jalles.

Estes portugueses e lusodescendentes foram instalados no Centro de Exposições de Bordéus.

O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da UE permanece em contacto próximo com as autoridades francesas e espanholas para avaliar que apoio adicional pode ser potencialmente mobilizado, estando um oficial de ligação da Comissão Europeia em Bordéus para ajudar as autoridades nacionais a coordenar a assistência da UE.

Bruxelas considera que a situação nos incêndios é muito volátil e exigem monitorização constante.

A situação em Portugal, que está novamente sob alerta máximo de incêndios devido a uma nova vaga de calor, está também sob a vigilância europeia.

Espanha e França pediram na semana passada ajuda através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, tendo a resposta incluído ainda a monitorização de incêndios pelo satélite Copernicus da UE, que também fornece mapas para apoiar a resposta no terreno.

O rescUE tem atualmente uma frota de 22 aviões e cinco helicópteros, que se soma às capacidades de cada país.

Com mais de um milhão de hectares ou 10 mil quilómetros quadrados de terra ardida na Europa por incêndios florestais em 2025, a UE mobilizou a maior resposta a incêndios florestais de sempre para o verão de 2026, com o pré-posicionamento de 777 bombeiros de 14 países europeus em zonas de alto risco (Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais