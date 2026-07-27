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Justiça
Cantor D4vd vai a julgamento por homicídio de adolescente após "enorme quantidade de provas"
27 jul, 2026 - 23:53 • Catarina Magalhães
Rapper norte-americano vai ter de responder ao crime de homicídio no primeiro grau de Celeste de 14 anos, abuso sexual, mutilação de restos mortais e pode ser condenado a prisão perpétua.
Um juíza norte-americana decidiu esta segunda-feira que há provas suficientes para que o cantor D4vd seja julgado após já ter sido acusado, há três meses, de homicídio da adolescente Celeste Rivas Hernandez, avançou a estação televisiva CBS News.
Depois de rumores que já circulavam nas redes sociais, as autoridades confirmaram que a jovem Celeste, de 14 anos, tinha ameaçado expor a relação que tinha com o cantor depois de descobrir alegadamente mensagens que revelavam um relacionamento com outra mulher.
Após terminar esta segunda-feira a audiência preliminar de cinco dias, D4vd vai ter de responder ao crime de homicídio no primeiro grau, abuso sexual de menores, mutilação de restos mortais e pode ser condenado a prisão perpétua.
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O rapper D4vd tornou-se uma estrela na rede social TikTok depois de lançar as músicas "Here With Me" e "Romantic Homicide" em 2022 e declara-se "inocente" sobre o homicídio da adolescente. A jovem tinha 13 anos quando foi inicialmente dada como desaparecida em Lake Elsinore, a sudeste de Los Angeles, em fevereiro de 2024.
Os restos mortais de Celeste Rivas Hernandez foram encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do seu Tesla num bairro em Hollywood Hills, em setembro do ano passado – depois de estar desaparecida há quase um ano e meio. Funcionários de reboque estranharam o odor intenso da viatura e reportaram o caso às autoridades.
Estados Unidos
Revelada causa da morte da adolescente encontrada no carro do cantor D4vd
Celeste, de 14 anos, esteve desaparecida há quase (...)
Segundo o jornal "The New York Times", o jovem tinha relações sexuais com Celeste quando a adolescente tinha apenas 13 anos e D4vd 18 anos, engravidando-a e instando-a a fazer um aborto.
Devido à "enorme quantidade de provas apresentadas", a juíza decidiu que o cantor tem de permanecer na cadeia, sem direito a liberdade condicional.
"Todas as alegações ficaram demonstradas muito acima do nível exigido nesta fase do processo."
Em reação, a advogada de D4vd alega que "não existe qualquer prova de que tivesse uma intenção de matar a 'senhorita' Hernandez".
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