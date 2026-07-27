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Cantor D4vd vai a julgamento por homicídio de adolescente após "enorme quantidade de provas"

27 jul, 2026 - 23:53 • Catarina Magalhães

Rapper norte-americano vai ter de responder ao crime de homicídio no primeiro grau de Celeste de 14 anos, abuso sexual, mutilação de restos mortais e pode ser condenado a prisão perpétua.

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Um juíza norte-americana decidiu esta segunda-feira que há provas suficientes para que o cantor D4vd seja julgado após já ter sido acusado, há três meses, de homicídio da adolescente Celeste Rivas Hernandez, avançou a estação televisiva CBS News.

Depois de rumores que já circulavam nas redes sociais, as autoridades confirmaram que a jovem Celeste, de 14 anos, tinha ameaçado expor a relação que tinha com o cantor depois de descobrir alegadamente mensagens que revelavam um relacionamento com outra mulher.

Após terminar esta segunda-feira a audiência preliminar de cinco dias, D4vd vai ter de responder ao crime de homicídio no primeiro grau, abuso sexual de menores, mutilação de restos mortais e pode ser condenado a prisão perpétua.

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O rapper D4vd tornou-se uma estrela na rede social TikTok depois de lançar as músicas "Here With Me" e "Romantic Homicide" em 2022 e declara-se "inocente" sobre o homicídio da adolescente. A jovem tinha 13 anos quando foi inicialmente dada como desaparecida em Lake Elsinore, a sudeste de Los Angeles, em fevereiro de 2024.

Os restos mortais de Celeste Rivas Hernandez foram encontrados em sacos pretos no porta-bagagens do seu Tesla num bairro em Hollywood Hills, em setembro do ano passado – depois de estar desaparecida há quase um ano e meio. Funcionários de reboque estranharam o odor intenso da viatura e reportaram o caso às autoridades.

Revelada causa da morte da adolescente encontrada no carro do cantor D4vd

Estados Unidos

Revelada causa da morte da adolescente encontrada no carro do cantor D4vd

Celeste, de 14 anos, esteve desaparecida há quase (...)

Segundo o jornal "The New York Times", o jovem tinha relações sexuais com Celeste quando a adolescente tinha apenas 13 anos e D4vd 18 anos, engravidando-a e instando-a a fazer um aborto.

Devido à "enorme quantidade de provas apresentadas", a juíza decidiu que o cantor tem de permanecer na cadeia, sem direito a liberdade condicional.

"Todas as alegações ficaram demonstradas muito acima do nível exigido nesta fase do processo."

Em reação, a advogada de D4vd alega que "não existe qualquer prova de que tivesse uma intenção de matar a 'senhorita' Hernandez".

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