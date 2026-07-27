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Dois mortos e cinco feridos em tiroteio num festival gastronómico em Seattle

27 jul, 2026 - 06:38 • Redação com agências

Entre os feridos está uma criança.

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Um tiroteio fez dois mortos e cinco feridos, incluindo uma criança, durante um festival gastronómico em Seattle, no estado norte-americano de Washington.

Milhares de pessoas estavam reunidas no local e testemunhas descreveram uma cena caótica, com multidões correndo na tentativa de se protegerem.

A prefeita de Seattle, Katie Wilson, avançou, num comunicado, que uma pessoa foi presa, depois de um comunicado anterior ter referido que duas pessoas foram detidas. A polícia não divulgo, contudo, informações sobre se os suspeitos ainda estavam foragidos.

Um repórter do jornal "The Seattle times" cita uma testemunha para dizer que quando se ouviram tiros as pessoas começaram a correr indiscriminadamente e atropelando-se. "Era um caos total", disse.

Os bombeiros avançam ter socorrido cinco pessoas no local: um menino de 2 anos, um homem de 23 anos, uma mulher de 39 anos e uma outra de 56 anos, todos levados para o hospital. Uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos leves. Os quatro feridos entraram no hospital com ferimentos a bala. Um porta-voz do hospital disse que a mulher de 56 anos se encontra em estado crítico, enquanto todos os outros estavam em condição estável.

Kayla Carris, de 22 anos, estava sentada do lado de fora do Seattle Center Armory quando as pessoas começaram a gritar e correr para entrar no prédio.

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