​Espanha. Pelo segundo dia consecutivo, ardem 20 mil hectares em 24 horas

Pelo segundo dia consecutivo, os fogos em Espanha consumiram uma área de 20 mil hectares.

O número é avançado pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz que, esta segunda-feira de manhã, esteve no posto de comando em Castellón.

“São mais de 170 mil hectares ardidos em todo o país. Para terem uma ideia é multiplicar por seis o total de hectares ardidos no ano passado”, disse o líder espanhol.

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Já no fim de semana Sanchez esteve no posto de comando de Madrid e Ávila. No domingo, dava conta de uma subida da área ardida de 130 mil para 150 mil hectares, entre sábado e domingo.

Durante a deslocação a Castellón, o chefe do Governo espanhol ainda alertou para as próximas horas que serão previsivelmente “difíceis e complexas”.

Os incêndios florestais no país vizinho mantêm 91.149 pessoas deslocadas de suas casas ou confinadas nas províncias de Ávila, Madrid e Toledo, de acordo com a última atualização das autoridades.

Só incêndio de Ávila, que deflagrou a 23 de julho, é já considerado o maior da história do pais.