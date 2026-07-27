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Incêndios
Espanha. Pelo segundo dia consecutivo, ardem 20 mil hectares em 24 horas
27 jul, 2026 - 15:33 • Cristina Nascimento
Primeiro-ministro tem feito atualização da área ardida, desde o início do ano. No sábado era 130 mil hectares, esta segunda-feira está nos 170 mil.
Pelo segundo dia consecutivo, os fogos em Espanha consumiram uma área de 20 mil hectares.
O número é avançado pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz que, esta segunda-feira de manhã, esteve no posto de comando em Castellón.
“São mais de 170 mil hectares ardidos em todo o país. Para terem uma ideia é multiplicar por seis o total de hectares ardidos no ano passado”, disse o líder espanhol.
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Já no fim de semana Sanchez esteve no posto de comando de Madrid e Ávila. No domingo, dava conta de uma subida da área ardida de 130 mil para 150 mil hectares, entre sábado e domingo.
Durante a deslocação a Castellón, o chefe do Governo espanhol ainda alertou para as próximas horas que serão previsivelmente “difíceis e complexas”.
Os incêndios florestais no país vizinho mantêm 91.149 pessoas deslocadas de suas casas ou confinadas nas províncias de Ávila, Madrid e Toledo, de acordo com a última atualização das autoridades.
Só incêndio de Ávila, que deflagrou a 23 de julho, é já considerado o maior da história do pais.
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