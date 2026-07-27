Especialistas da ONU pedem que Irão anule sentenças de morte de 10 jovens

Os especialistas da ONU apelaram esta segunda-feira ao Irão para anular as sentenças de morte de dez jovens, relacionadas com os protestos antigovernamentais que abalaram o país em janeiro passado.

Estes treze especialistas denunciaram, num comunicado, a condenação à morte de doze jovens, com idades entre o final da adolescência e o início dos vinte anos, sendo que dois deles já foram executados a 19 de julho.

"Condenar 12 pessoas à morte numa única audiência, à porta fechada e sem esclarecer a responsabilidade individual de cada acusado, viola os padrões estabelecidos para um julgamento justo", afirmaram.

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Estes especialistas são relatores especiais da ONU e membros dos grupos de trabalho daquela organização sobre desaparecimentos forçados e detenção arbitrária, mas não falam em nome da organização.

No final de dezembro, um movimento de protesto inicialmente desencadeado contra o aumento do custo de vida rapidamente se transformou em grandes manifestações antigovernamentais que culminaram nos dias 8 e 9 de janeiro.

O poder iraniano contou mais de três mil mortos, atribuindo a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos da América (EUA) e Israel.