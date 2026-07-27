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- 27 jul, 2026
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Espanha
Incêndios em Espanha levaram a retirar 120 mil pessoas de casa e queimaram 77 mil hectares
27 jul, 2026 - 11:00 • João Carlos Malta
O incêndio de Ávila é já o maior e "mais agressivo" da história de Espanha, e o Governo irá declarar as zonas afetadas como gravemente danificadas devido à situação de emergência.
Os incêndios florestais que assolam a província de Ávila e a Comunidade de Madrid continuam ativos, embora o avanço seja mais lento, anunciam as autoridades locais.
No total, os fogos em redor de Madrid, Toledo e Ávila já levaram a retirar 120 mil pessoas de casa e queimaram 77 mil hectares. Este fogo já lavra há cinco dia e tem um perímetro de 160 quilómetros. O fumo destes fogos chega já a Jaén que fica a 400 quilómetros.
O combate aos incêndios está a revelar-se complexo e tem sido dificultado pelas fortes rajadas de vento. O "El País" avança que as rajadas de vento que atingem os 30 quilómetros por hora "vão dificultar os trabalhos de extinção", e estão a concentrar sobretudo na zona da albufeira de San Juan, nos arredores do município de San Martín de Valdeiglesias.
O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, apelou à população para que respeite as ordens de evacuação e confinamento, de modo a não dificultar o trabalho das equipas de emergência, e alertou que, na quarta-feira, as condições para combater o incêndio irão agravar-se.
Entretanto, o Ministério do Interior espanhol publicou um gráfico atualizado com todos os municípios evacuados ou em confinamento na Comunidade de Madrid, nas províncias de Ávila e Toledo.
🚨 ACTUALIZACIÓN | DATOS #EmergenciaNacional— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 27, 2026
➡️ Gráfico con listado de municipios evacuados y confinados: pic.twitter.com/PJwfOo66hh
Os municípios evacuados somam 13 em Madrid, 16 em Ávila e 12 em Toledo.
Além disso, os municípios em confinamento são, em Madrid, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado e Pelayos de la Presa; enquanto em Ávila são Navaluenga, Cebreros e El Tiemblo.
Esta manhã, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, visitará a zona afetada pelo incêndio na Vall d’Uixó (Castellón), que já consumiu mais de 4 300 hectares e obrigou à evacuação de mais de 16 mil pessoas.
Atualmente, continuam bloqueadas 43 estradas secundárias nas regiões de Madrid, Ávila, Toledo e Castellón. Além disso, voltou a alertar a população para que evite deslocar-se pelas zonas afetadas.
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