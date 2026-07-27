Incêndios em Espanha levaram a retirar 120 mil pessoas de casa e queimaram 77 mil hectares

Os incêndios florestais que assolam a província de Ávila e a Comunidade de Madrid continuam ativos, embora o avanço seja mais lento, anunciam as autoridades locais.

No total, os fogos em redor de Madrid, Toledo e Ávila já levaram a retirar 120 mil pessoas de casa e queimaram 77 mil hectares. Este fogo já lavra há cinco dia e tem um perímetro de 160 quilómetros. O fumo destes fogos chega já a Jaén que fica a 400 quilómetros.

O combate aos incêndios está a revelar-se complexo e tem sido dificultado pelas fortes rajadas de vento. O "El País" avança que as rajadas de vento que atingem os 30 quilómetros por hora "vão dificultar os trabalhos de extinção", e estão a concentrar sobretudo na zona da albufeira de San Juan, nos arredores do município de San Martín de Valdeiglesias.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, apelou à população para que respeite as ordens de evacuação e confinamento, de modo a não dificultar o trabalho das equipas de emergência, e alertou que, na quarta-feira, as condições para combater o incêndio irão agravar-se.

Entretanto, o Ministério do Interior espanhol publicou um gráfico atualizado com todos os municípios evacuados ou em confinamento na Comunidade de Madrid, nas províncias de Ávila e Toledo.