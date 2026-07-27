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Incêndios em França. "As chamas ainda estão fora de controle" na região de Bordéus
27 jul, 2026 - 09:34 • João Cunha
Mais de 220.000 pessoas foram retiradas de casa em 23 municípios.
Milhares de bombeiros enfrentaram, pela quinta noite consecutiva, um incêndio de grandes dimensões na região de Bordéus, que, na noite de domingo chegou a cerca de quinze quilômetros dos subúrbios da cidade de Bordéus.
"A situação permaneceu geralmente estável durante a noite", diz à Renascença um autarca luso-descendente.
David Rezende, autarca do municipio de Camps sur L'Isle, a cerca de 50 quilómetrops de Bordéus, diz que "as chamas ainda estão fora de controle".
"Desde a noite de ontem que há muito fumo, com muitas particulas no ar. Vamos encomendar cinco mil máscaras, para proteger as pessoas de idade e as que têm dificuldades respiratórias", adianta Rezende.
Por precaução, e na eventualidade de ser necessário evacuar partes da região de Bordéus, a autarquia de Camps Sur L'Isle está também tentar encontrar alojamentos de emergência na zona: "Estamos a tentar contactar pessoas com casas ou apartamentos que possam ceder para alojar as pessoas que, caso seja complicado, sejam retiradas de Bordéus."
A área queimada em Bordéus representa já 42.000 hectares e mais de 220.000 pessoas foram retiradas de casa em 23 municípios.
Na manhã desta segunda-feira, o ministro francês da Economia revelou que "mais de 13.000 empresas" foram retiradas no departamento de Gironda e que "não podem, obviamente, realizar as suas atividades normais".
Roland Lescure disse ainda, depois de uma reunião de emergência em Bercy com o sector empresarial local, que "as seguradoras arcarão com os custos de realojamento dos evacuados devido aos incêndios que afetam as regiões de Gironda, Landes e Var.
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