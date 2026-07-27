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Incêndios em França. "As chamas ainda estão fora de controle" na região de Bordéus

27 jul, 2026 - 09:34 • João Cunha

Mais de 220.000 pessoas foram retiradas de casa em 23 municípios.

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Foto: Sophie Garcia/EPA
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Foto: Sophie Garcia/EPA

Milhares de bombeiros enfrentaram, pela quinta noite consecutiva, um incêndio de grandes dimensões na região de Bordéus, que, na noite de domingo chegou a cerca de quinze quilômetros dos subúrbios da cidade de Bordéus.

"A situação permaneceu geralmente estável durante a noite", diz à Renascença um autarca luso-descendente.

David Rezende, autarca do municipio de Camps sur L'Isle, a cerca de 50 quilómetrops de Bordéus, diz que "as chamas ainda estão fora de controle".

"Desde a noite de ontem que há muito fumo, com muitas particulas no ar. Vamos encomendar cinco mil máscaras, para proteger as pessoas de idade e as que têm dificuldades respiratórias", adianta Rezende.

Por precaução, e na eventualidade de ser necessário evacuar partes da região de Bordéus, a autarquia de Camps Sur L'Isle está também tentar encontrar alojamentos de emergência na zona: "Estamos a tentar contactar pessoas com casas ou apartamentos que possam ceder para alojar as pessoas que, caso seja complicado, sejam retiradas de Bordéus."

A área queimada em Bordéus representa já 42.000 hectares e mais de 220.000 pessoas foram retiradas de casa em 23 municípios.

Na manhã desta segunda-feira, o ministro francês da Economia revelou que "mais de 13.000 empresas" foram retiradas no departamento de Gironda e que "não podem, obviamente, realizar as suas atividades normais".

Roland Lescure disse ainda, depois de uma reunião de emergência em Bercy com o sector empresarial local, que "as seguradoras arcarão com os custos de realojamento dos evacuados devido aos incêndios que afetam as regiões de Gironda, Landes e Var.

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