Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Mulher cega recupera visão com transplante inédito em hospital de Turim

27 jul, 2026 - 22:37 • Lusa

Paciente de 67anos "tinha perdido completamente a visão na sequência de um grave acidente rodoviário" e os médicos reconstituiram a visão de um olho a partir dos dois olhos afetados, um caso "considerado até agora insuperável", disse o hospital italiano.

A+ / A-

Um transplante da parte central da retina de um olho, uma intervenção inédita no mundo, permitiu a uma mulher que estava cega há cinco anos recuperar a visão, anunciou um hospital de Turim (Itália), onde decorreu a cirurgia.

Em comunicado, o hospital Molinette de Turim, no norte de Itália, anunciou que a paciente, Elena, de 67 anos, "tinha perdido completamente a visão na sequência de um grave acidente rodoviário, que lhe causou uma lesão irreversível no nervo ótico do olho esquerdo, levando-a a perder a visão devido à impossibilidade de transmitir a luz do olho para o cérebro, embora as estruturas oculares tivessem ficado intactas".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por outro lado, o seu olho direito, já afetado por uma maculopatia, "tinha sofrido traumatismos que comprometeram irremediavelmente a retina e a transparência da córnea", explica o comunicado.

De acordo com o hospital, "a destruição total da parte que contém as células estaminais tornava totalmente impossível um transplante de córnea clássico", condenando esta mulher à cegueira, mas este obstáculo, "considerado até agora insuperável", foi ultrapassado pelo professor Michele Reibaldi e pela sua equipa médica, após uma intervenção "muito complexa" que se prolongou por cerca de seis horas.

"Aproveitando os tecidos saudáveis do olho esquerdo que já não desempenhavam a sua função, os médicos retiraram e transferiram para o olho direito um bloco anatómico completo que incluía a córnea, a esclerótica, a conjuntiva e, pela primeira vez no mundo, a parte central da retina, a mácula", explica o hospital.

Deste modo, com esta "transferência biológica", foi possível reconstruir um olho com visão a partir dos dois olhos afetados.

"Estamos agora à espera de ver em que medida a retina enxertada será capaz de funcionar, mas os primeiros resultados são encorajadores", comentou Michele Ribaldi, diretor da clínica oftalmológica universitária do hospital Molinette, citado no comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais