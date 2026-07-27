Putin ordena aumento de 27 mil efetivos nas Forças Armadas

O Presidente russo, Vladimir Putin, decretou esta segunda-feira um aumento de 27 mil efetivos nas Forças Armadas, numa altura em que se intensificam os rumores sobre uma nova mobilização de reservistas para combater na Ucrânia.

O reforço inclui 25 mil militares e dois mil funcionários administrativos. Com este aumento, as Forças Armadas russas passam a contar com 2.426.000 efetivos, dos quais 1.535.000 são militares.

Segundo o decreto publicado no portal oficial de informação jurídica do Estado russo, que entra em vigor a 1 de agosto, o aumento deve-se à criação de uma unidade de construção militar.

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Desde o início da guerra, o chefe de Estado russo ordenou por diversas vezes o aumento do número de efetivos das Forças Armadas.

Como resultado, o efetivo militar passou de 1,9 milhões de elementos em fevereiro de 2022, quando teve início a chamada "operação militar especial", para os atuais cerca de 2,5 milhões.