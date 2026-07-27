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Guerra na Ucrânia

Putin ordena aumento de 27 mil efetivos nas Forças Armadas

27 jul, 2026 - 18:42 • Lusa

Efetivo militar passou de 1,9 milhões de elementos em fevereiro de 2022, quando teve início a chamada "operação militar especial", para os atuais cerca de 2,5 milhões.

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O Presidente russo, Vladimir Putin, decretou esta segunda-feira um aumento de 27 mil efetivos nas Forças Armadas, numa altura em que se intensificam os rumores sobre uma nova mobilização de reservistas para combater na Ucrânia.

O reforço inclui 25 mil militares e dois mil funcionários administrativos. Com este aumento, as Forças Armadas russas passam a contar com 2.426.000 efetivos, dos quais 1.535.000 são militares.

Segundo o decreto publicado no portal oficial de informação jurídica do Estado russo, que entra em vigor a 1 de agosto, o aumento deve-se à criação de uma unidade de construção militar.

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Desde o início da guerra, o chefe de Estado russo ordenou por diversas vezes o aumento do número de efetivos das Forças Armadas.

Como resultado, o efetivo militar passou de 1,9 milhões de elementos em fevereiro de 2022, quando teve início a chamada "operação militar especial", para os atuais cerca de 2,5 milhões.

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Quando Putin chegou ao poder, em 2000, numa altura em que a Rússia estava envolvida na Segunda Guerra da Chechénia, o exército russo contava com um milhão de militares.

O Kremlin, que tem cerca de 700 mil militares destacados na Ucrânia, enfrenta dificuldades crescentes em recrutar voluntários entre os recrutas e outros homens em idade militar.

A imprensa local, que cita o portal "Meduza", noticia há várias semanas que as autoridades estão a discutir, "a todos os níveis", uma segunda mobilização, embora sublinhe que a decisão ainda não foi tomada e que, em qualquer caso, não será anunciada antes das eleições legislativas de setembro.

O Ministério da Defesa terá já preparado campos de treino para esse eventual processo.

Segundo fontes ocidentais, citadas pela agência noticiosa espanhola EFE, as Forças Armadas russas sofreram já cerca de 1,5 milhões de baixas, das quais meio milhão corresponderão a militares mortos em combate.

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