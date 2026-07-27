Sobe para 134 número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela

O número de vítimas portuguesas dos sismos da Venezuela subiu esta segunda-feira para 134, com o número de desaparecidos a decrescer.

Segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi confirmada a morte de mais um adulto, que também tinha nacionalidade venezuelana.

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No total, o número de vítimas mortais cresceu para 134, sendo que 114 tinham também a nacionalidade venezuelana. Destes, 28 são menores e 106 são adultos.

Já o número de portugueses desaparecidos dos sismos de 25 de junho, com magnitudes de 7.2 e 7.5 na escala de Richter, é agora de 12, quando na última atualização eram 21.

A última atualização do número total de mortos dos sismos foi feita na sexta-feira, com as autoridades venezuelanas a subiram para 5.546 o número de vítimas mortais e para 16.740 o número de feridos.