Trump pronto para "forte ação militar" sobre o Irão caso negociações falhem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que está pronto para uma "forte ação militar" sobre o Irão, caso as negociações falhem, justificando que ordenou a suspensão dos bombardeamentos contra Teerão para dar mais uma possibilidade às negociações de paz.

"Estamos em negociações muito profundas com o Irão. Se não resultarem, voltaremos a tomar medidas militares muito fortes", foi o aviso de Trump durante uma entrevista à Axios, sobre as negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz e um novo acordo nuclear entre os dois países.

Questionado sobre quanto tempo estará disposto a dar à diplomacia, Trump respondeu: "Não muito. Ou avança depressa ou não avança de todo".

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Para as razões que levaram à suspensão dos ataques, Trump disse que concordou com a medida a pedido dos seus aliados no Médio Oriente, que estão a mediar o conflito: "Todos os que lidam com o Irão pediram-me: 'Não dispare'", relatou.

Esta terça-feira, Trump tem encontro marcado com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que estará presente em Washington para o funeral do senador republicano Lindsey Graham.

"Vou falar com Bibi [Netanyahu] sobre o facto de que, se eu não fosse Presidente, o Irão já teria armas nucleares e Israel já teria sido destruído", comentou.