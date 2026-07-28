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Tremor de terra
Centro comercial colapsa por sismo de 7,1 no Japão. Polícia confirma um morto e dezenas de feridos
28 jul, 2026 - 08:59 • João Malheiro
Há cerca de 20 a 30 funcionários presos nos escombros na sequência do abalo de 7,1 na escala de Richter.
Um centro comercial colapsou esta terça-feira parcialmente na sequência de um sismo de 7,1 na escala de Richter no Japão e as autoridades já confirmaram um morto e dezenas de feridos, avançou a agência de notícias japonesa Kyodo.
De acordo com a televisão pública NHK, há 20 a 30 funcionários presos nos escombros e dezenas de pessoas incontactáveis.
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Ao todo, haverá cerca de 50 feridos na sequência do abalo, segundo o balanço mais recente, citado pela Reuters. Milhares de casas ficaram sem luz e há estradas danificadas.
O epicentro do terramoto situa-se no sul do país, na prefeitura de Kumamoto. As prefeituras de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki também estão sob aviso de sismo.
Em consequência, foi emitido um alerta de tsunami para ondas com certa de um metro de altura, que, entretanto, já foi levantado.
O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.
O arquipélago, com uma população de cerca de 125 milhões de habitantes, sofre normalmente centenas de tremores de terra todos os anos e é responsável por cerca de 18% dos sismos registados no mundo.
[Notícia atualizada às 19h10]
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