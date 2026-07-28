Centro comercial colapsa por sismo no Japão. Polícia admite vítimas mortais

[Atualizado às 12h10]

Um centro comercial colapsou parcialmente na sequência de um sismo de 7.1 no Japão esta terça-feira e as autoridades locais admitem que possa haver vítimas mortais. Há, ainda, muitas pessoas presas dentro do edifício.

Ao todo, haverá cerca de 50 feridos na sequência do abalo, segundo o balanço mais recente, citado pela Reuters. Milhares de casas ficaram sem luz e há estradas danificadas.

O epicentro do terramoto situa-se no sul do país, na prefeitura de Kumamoto. As prefeituras de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki também estão sob aviso de sismo.

Em consequência, foi emitido um alerta de tsunami para ondas com certa de um metro de altura, que, entretanto, já foi levantado.

O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.