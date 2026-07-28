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Controlado incêndio em Landes, no sudoeste

28 jul, 2026 - 07:59 • João Cunha com Lusa

Em Gironda, departamento vizinho, arde, desde quarta-feira, arde um mega-incêndio que ameaça a aglomeração urbana de Bordéus.

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[Atualizado às 082h0]

O incêndio, que deflagrou na quinta-feira perto de Biscarrosse, nos Landes, no sudoeste de França, está agora controlado, anunciou o Presidente francês.

"O incêndio está controlado, o que é uma boa notícia nos Landes", anunciou Emmanuel Macron, a partir da sala de crise do centro operacional departamental de incêndios e socorro (CODIS) de Bordéus.

Vários incêndios continuam a ocupar milhares de bombeiros em França, em especial nas regiões da Córsega e de Provença-Alpes-Costa Azul.

Em Gironda, onde um grande incêndio chegou ontem às portas da cidade de Bordéus, as chamas estabilizaram mas ainda não foram dadas como dominadas.

O Tenente-Coronel Olivier Cravata, comandante de setor do serviço oficial de bombeiros e socorro do departamento da Gironda, adiantou esta manhã à BFMTV qual a tática a seguir, em mais um dia de combate ás chamas.

"A tática hoje é tentar, como sempre, fixar o fogo, e aproveitar uma manhã ainda relativamente fresca, com uma humidade ainda presente, para fixar ao máximo todos os flancos e todas as frentes do nosso fogo, que é, é claro, enorme, porque temos sempre, eu lembro, 130 quilómetros de frentes de fogo", adiantou Cravata, que admitiu que o trabalho não vai ser fácil, devido ás condições climatéricas que se avizinham.

"Vamos enfrentar hoje condições extremamente desfavoráveis, com uma hidrometria que ao final da manhã vai ser abaixo dos 30%, a regra dos 30-30-30. Então, mesmo que não tenha um vento que seja extremamente forte, temos um sol forte e a vegetação está tão seca que quase temos uma inflamação instantânea", acrescentou.

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