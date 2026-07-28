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Espanha
Encontrada carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos em Madrid
28 jul, 2026 - 01:04 • Lusa
Especialistas vão transferir os restos mortais para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.
Uma grande carapaça de tartaruga com mais de 15 milhões de anos foi encontrada em Madrid durante umas obras promovidas pela autarquia, avançou o jornal local "el Diario".
A descoberta foi feita durante obras de construção no Centro Integrado de Formação para a Segurança e Emergências (CIFSE) da Câmara Municipal de Madrid, no bairro de Latina, adiantaram na segunda-feira as autoridades locais.
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A vice-presidente da Câmara de Madrid, Inma Sanz, acompanhada pela chefe de Obras e Equipamentos, Paloma García Romero, explicou no local do CIFSE que a construção do novo edifício de salas de aula "levou a uma descoberta semelhante à feita noutro projeto da câmara, o quartel de bombeiros do centro logístico de Atalayuela, onde foram encontrados os restos de um mamute".
"Neste estaleiro de obras, surgiu também uma descoberta muito surpreendente: a carapaça de uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, da época do Miocénico", relatou, citada pela agência Europa Press.
Os especialistas vão transferir os restos mortais para o Museu Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.
Sanz não escondeu a sua surpresa, afirmando que "é absolutamente espantoso que tenha aparecido aqui uma tartaruga com mais de 15 milhões de anos, e a tal profundidade, a muitos metros de profundidade".
Pensa-se que os restos mortais são a carapaça de uma tartaruga gigante identificada como Titanochelon bolivari, datada do Miocénico Médio ao Miocénico Inferior, ou seja, com mais de 15 milhões de anos.
- Noticiário das 3h
- 28 jul, 2026
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