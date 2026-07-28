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Encontrados cinco corpos de recém-nascidos numa casa em França

28 jul, 2026 - 10:41

O alerta foi dado pelo marido da suspeita.

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As autoridades francesas encontraram restos mortais de cinco recém-nascidos no interior de caixas, na casa de um casal em Orange, uma localidade de Vaucluse, no sul de França.

Segundo o jornal "Le Parisien", que cita fontes das autoridades locais, o primeiro corpo foi encontrado pelo marido, depois de uma discussão com a mulher sobre o conteúdo das caixas que tinham em casa.

Ao investigar o conteúdo de uma delas, o homem encontrou restos mortais dentro de um saco plástico. Depois de o marido alertar as autoridades, buscas feitas no domicílio revelaram mais quatro corpos de recém-nascidos.

Esta descoberta acontece numa altura em que a mulher , na casa dos 30 anos, está no hospital, tendo dado à luz, há dias, um terceiro filho , depois de uma tentativa falhada de aborto. O casal tem mais dois filhos: um de 12 anos, outro com oito anos.

Por se encontrar internada, a mulher não foi, ainda, detida. O Ministério Público francês recusou-se a comentar o caso.

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  • 28 jul, 2026
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