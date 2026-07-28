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Guerra na Ucrânia

"Estou grato aos Estados Unidos": Zelensky relata "bom encontro" com Trump

28 jul, 2026 - 19:31 • Redação, com Lusa

"Obrigado por tudo o que fazemos juntos para proteger a vida dos ucranianos e promover a paz", agradeceu o Presidente ucraniano.

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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, relatou esta terça-feira ter tido "um bom encontro" com o homólogo norte-americano, Donald Trump, durante o qual discutiram "licenças para a produção" pela Ucrânia de intercetores Patriot e um novo impulso à diplomacia.

"Estou grato aos Estados Unidos pelo seu forte apoio", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X (antigo Twitter) após a reunião, que teve lugar na Casa Branca à porta fechada.

"Obrigado por tudo o que fazemos juntos para proteger a vida dos ucranianos e promover a paz", continuou o governante.

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Trump e Zelensky discutiram "licenças para a produção de intercetores Patriot e várias outras ideias que poderiam ajudar", descreveu.

Um dos principais objetivos da reunião desta terça-feira para Zelensky era ter o acordo de Trump para a compra de intercetores Patriot, cruciais para a defesa aérea da Ucrânia, quando a Rússia tem intensificado os ataques com mísseis balísticos contra cidades e vilas ucranianas e que apenas os sistemas Patriot norte-americanos são capazes de os abater.

O Presidente ucraniano adiantou que os dois falaram "também sobre diplomacia".

"É importante que o processo diplomático seja revitalizado", sublinhou, numa altura em que as conversações com a Rússia impulsionadas pelos Estados Unidos da América (EUA) estão suspensas.

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Zelensky adiantou que as equipas dos dois países "irão tratar dos detalhes da sua comunicação futura".

O líder ucraniano disse ainda ter transmitido ao Presidente Trump condolências pela morte do senador republicano Lindsey Graham, em cuja cerimónia fúnebre participa esta terça-feira, tal como o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Graham, aliado próximo de Trump, era um forte defensor da Ucrânia e de Israel.

A reunião entre Trump e Zelensky decorreu sem acesso à imprensa, antes de o Presidente dos EUA receber Netanyahu.

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