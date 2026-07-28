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Grécia

Incêndio na ilha grega Paros obriga à evacuação de quatro zonas turísticas

28 jul, 2026 - 20:37 • Catarina Magalhães

Município já indicou que o número de pessoas retiradas pode ser superior a 500 por ser uma zona turística, especialmente no verão. Autoridades temem que o cenário agrave devido à força do vento, já que se está a propagar para o sul da ilha.

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Um incêndio na ilha grega de Paros está a levar à retirada de centenas de pessoas de quatro zonas turísticas, avançou esta terça-feira o jornal grego "Proto Thema".

Os residentes das zonas rurais de Agios Charalambos, Kambi, Bougados e Aneratzia receberam uma mensagem de alerta da Proteção Civil local pouco antes das 15h00 desta terça-feira a pedir para que se abriguem em Aliki, uma zona litoral a 15 quilómetros das chamas.

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Os serviços de emergência temem que o cenário agrave devido à força do vento, já que se está a propagar para o sul da ilha.

No combate às chamas, estão empenhados três helicópteros, nove aviões e dois camião-tanque.

O incêndio começou ao meio-dia desta terça-feira numa zona de mato, no centro da ilha, onde existem várias habitações dispersas nas proximidades.

Ao todo, vivem cerca de 500 pessoas nas quatro zonas gregas afetadas pelo incêndio.

Ainda não foi avançado o número de pessoas implicadas, mas o município já indicou que o número de pessoas retiradas pode ser superior a 500.

Em reação, o presidente da Câmara Municipal de Paros, Konstantinos Bizas, descreveu o incêndio como "devastador".

"Devido aos ventos, este incêndio é extremamente violento e está a consumir vegetação de difícil acesso",

A unidade de investigação de incêndios criminosos já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio.

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