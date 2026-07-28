Irão lança mísseis balísticos contra base norte-americana na Jordânia

O Irão lançou esta terça-feira vários mísseis balísticos contra uma base militar dos Estados Unidos da América (EUA) na Jordânia, avançou o portal "Axios". O Comando Central norte-americano (CENTCOM) já o confirmou na rede social X (antigo Twitter), considerando este episódio uma "tentativa de ataque surpresa contra as forças norte-americanas baseadas no Médio Oriente". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o CENTCOM, os mísseis do Irão terão sido todos "intercetados com sucesso" e as forças mantêm-se "vigilantes e em elevado estado de prontidão". Em reação, a emissora estatal semi-oficial iraniana nega qualquer ligação a projéteis disparados de outros países contra alvos na Arábia Saudita.



Os ataques entre os dois países estavam suspensos desde a passada sexta-feira por iniciativa dos EUA. O objetivo desta pausa era, segundo um diplomata norte-americano, para "dar espaço às negociações". Porém, a imprensa americana noticia que os stocks dos mísseis de defesa aérea estão a esgotar-se. Uma fonte iraniana de alto nível, que falou sob anonimato, disse à Reuters na passada sexta-feira: “A posição do Irão continua a ser ‘ataque a ataque’: se os ataques cessarem, o Irão também interromperá as suas operações. Esta mensagem já foi transmitida aos Estados Unidos”.