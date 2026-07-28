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Médio Oriente

Irão lança mísseis balísticos contra base norte-americana na Jordânia

28 jul, 2026 - 23:44 • Catarina Magalhães, com agências

Ataques entre os dois países estavam suspensos desde a passada sexta-feira por iniciativa dos EUA.

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O Irão lançou esta terça-feira vários mísseis balísticos contra uma base militar dos Estados Unidos da América (EUA) na Jordânia, avançou o portal "Axios".

O Comando Central norte-americano (CENTCOM) já o confirmou na rede social X (antigo Twitter), considerando este episódio uma "tentativa de ataque surpresa contra as forças norte-americanas baseadas no Médio Oriente".

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Segundo o CENTCOM, os mísseis do Irão terão sido todos "intercetados com sucesso" e as forças mantêm-se "vigilantes e em elevado estado de prontidão".

Em reação, a emissora estatal semi-oficial iraniana nega qualquer ligação a projéteis disparados de outros países contra alvos na Arábia Saudita.

Os ataques entre os dois países estavam suspensos desde a passada sexta-feira por iniciativa dos EUA. O objetivo desta pausa era, segundo um diplomata norte-americano, para "dar espaço às negociações".

Porém, a imprensa americana noticia que os stocks dos mísseis de defesa aérea estão a esgotar-se.

Uma fonte iraniana de alto nível, que falou sob anonimato, disse à Reuters na passada sexta-feira: “A posição do Irão continua a ser ‘ataque a ataque’: se os ataques cessarem, o Irão também interromperá as suas operações. Esta mensagem já foi transmitida aos Estados Unidos”.

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“No entanto, o Irão está preparado para uma resposta ampla caso os EUA lancem outro ataque", acrescentou a fonte.

Interrompida a pausa diplomática, este ataque poderá obrigar o líder norte-americano, Donald Trump, a decidir se deve ou não retomar ação militar contra o Irão.

Apenas uma em cada três norte-americanos apoia a guerra com o Irão e a maioria dos inquiridos também disse não acreditar que os objetivos do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vão ser cumpridos, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos.

A sondagem concluiu que 69% dos americanos consideram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irão".

[Notícia atualizada às 00h40 para acrescentar reação do Irão]

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