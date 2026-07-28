- Noticiário das 1h
- 29 jul, 2026
-
Médio Oriente
Irão lança mísseis balísticos contra base norte-americana na Jordânia
28 jul, 2026 - 23:44 • Catarina Magalhães, com agências
Ataques entre os dois países estavam suspensos desde a passada sexta-feira por iniciativa dos EUA.
O Irão lançou esta terça-feira vários mísseis balísticos contra uma base militar dos Estados Unidos da América (EUA) na Jordânia, avançou o portal "Axios".
O Comando Central norte-americano (CENTCOM) já o confirmou na rede social X (antigo Twitter), considerando este episódio uma "tentativa de ataque surpresa contra as forças norte-americanas baseadas no Médio Oriente".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Segundo o CENTCOM, os mísseis do Irão terão sido todos "intercetados com sucesso" e as forças mantêm-se "vigilantes e em elevado estado de prontidão".
Em reação, a emissora estatal semi-oficial iraniana nega qualquer ligação a projéteis disparados de outros países contra alvos na Arábia Saudita.
Os ataques entre os dois países estavam suspensos desde a passada sexta-feira por iniciativa dos EUA. O objetivo desta pausa era, segundo um diplomata norte-americano, para "dar espaço às negociações".
Porém, a imprensa americana noticia que os stocks dos mísseis de defesa aérea estão a esgotar-se.
Uma fonte iraniana de alto nível, que falou sob anonimato, disse à Reuters na passada sexta-feira: “A posição do Irão continua a ser ‘ataque a ataque’: se os ataques cessarem, o Irão também interromperá as suas operações. Esta mensagem já foi transmitida aos Estados Unidos”.
Médio Oriente
Trump acusa Netanyahu de procurar manter os EUA em guerra com Irão
"Bibi quer que eu continue envolvido [na guerra]",(...)
“No entanto, o Irão está preparado para uma resposta ampla caso os EUA lancem outro ataque", acrescentou a fonte.
Interrompida a pausa diplomática, este ataque poderá obrigar o líder norte-americano, Donald Trump, a decidir se deve ou não retomar ação militar contra o Irão.
Apenas uma em cada três norte-americanos apoia a guerra com o Irão e a maioria dos inquiridos também disse não acreditar que os objetivos do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vão ser cumpridos, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos.
A sondagem concluiu que 69% dos americanos consideram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irão".
[Notícia atualizada às 00h40 para acrescentar reação do Irão]
- Noticiário das 1h
- 29 jul, 2026
-
- Trump acusa Netanyahu de procurar manter os EUA em guerra com Irão
- "Não faço ideia porque é que começamos": apenas um em cada três americanos apoia guerra contra o Irão
- Trump pronto para "forte ação militar" sobre o Irão caso negociações falhem
- Pausa diplomática ou taticismo? EUA e Irão suspendem ataques
- Trump acusa Netanyahu de procurar manter os EUA em guerra com Irão
- "Não faço ideia porque é que começamos": apenas um em cada três americanos apoia guerra contra o Irão
- Trump pronto para "forte ação militar" sobre o Irão caso negociações falhem
- Pausa diplomática ou taticismo? EUA e Irão suspendem ataques