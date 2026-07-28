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América do Sul
Keiko Fujimori toma posse como presidente do Peru após três derrotas consecutivas
28 jul, 2026 - 21:21 • Catarina Magalhães, com Lusa
Fujimori tomou posse como presidente com o compromisso de preservar "a soberania nacional, a liberdade e a democracia".
Keiko Fujimori tomou esta terça-feira posse como Presidente do Peru e garantiu, durante o discurso perante o Congresso, que vai cumprir os cinco anos de mandato e "nem mais um dia".
A política de direita assumiu esta terça-feira oficialmente o cargo após ter vencido na segunda volta por uma margem apertada de menos de 50 mil votos sobre Roberto Sánchez (esquerda).
Esta vitória acontece depois de Fujimori perder três vezes consecutivas nas eleições presidenciais desde 2011, por três pontos percentuais ao todo. Apenas dois políticos costumam seguir, de cada vez, a corrida presidencial no país.
A filha e herdeira política do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) arrancou o seu mandato presidencial numa cerimónia no Congresso que assinalou o regresso do 'fujimorismo' ao governo peruano quase 26 anos após a demissão do pai por fax desde o Japão, em consequência da descoberta de um enorme escândalo de corrupção na sua administração.
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A primeira mulher eleita presidente do Peru chegou ao Palácio Legislativo após reuniões com os presidentes e delegados dos países presentes na cerimónia, incluindo o rei Felipe VI de Espanha e oito presidentes de nações latino-americanas.
Fujimori, de 51 anos, tomou posse como presidente com o compromisso de preservar "a soberania nacional, a liberdade e a democracia".
"Juro que defenderei e farei cumprir a Constituição e as leis do Peru. Salvaguardarei a integridade física e moral de todos os peruanos, especialmente daqueles que foram historicamente marginalizados", realçou a recém-empossada.
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"Respeitando a liberdade religiosa, reconhecerei a importância da Igreja Católica na formação cultural e moral do Peru. Trabalharei por um país seguro, próspero e unido", acrescentou.
Após o juramento, Fujimori recebeu a faixa presidencial do seu segundo vice-presidente, Miguel Ángel Torres, na sua função de presidente do Senado, e fez o seu primeiro discurso como chefe de Estado para anunciar as medidas iniciais que tomará na sua presidência.
Um grupo de deputados de esquerda abandonou o Congresso peruano segundos antes de Fujimori iniciar o seu discurso à nação.
"Justiça para as vítimas!", gritaram membros de partidos de esquerda como o Juntos pelo Peru e o Agora Nação, que vestiam de preto em memória das vítimas da repressão dos protestos antigovernamentais dos últimos anos e durante a governação do pai da nova presidente.
Fujimori manteve-se em silêncio até que os parlamentares abandonassem o plenário.
Durante o discurso, a nova líder garantiu que o seu mandato será estritamente limitado aos cinco anos para que foi eleita e "nem mais um dia", respondendo aos receios da oposição de uma possível tentativa de perpetuar o seu poder, como tentou o seu pai.
A governante realçou que assume a presidência "com profunda humildade, com plena consciência da magnitude desta responsabilidade e com o coração cheio de fé no destino da nossa nação".
"Dou graças a Deus e coloco nas Suas mãos o trabalho que hoje iniciamos no Peru. Peço sabedoria para decidir, força para perseverar e que nunca nos esqueçamos de que o poder só tem significado quando é exercido para servir. Diante d'Ele, diante da história e diante de todos vós, prestei o juramento mais sagrado que um cidadão pode fazer", vincou.
A nova Presidente anunciou ainda que as Forças Armadas vão assumir temporariamente as operações de segurança e ordem interna em áreas declaradas em estado de emergência para combater o crime organizado e a delinquência.
A Presidente reiterou que os militares devem trabalhar "em estreita coordenação" com a Polícia Nacional "até que a segurança seja totalmente restabelecida" no país e estas áreas sejam devolvidas aos cidadãos.
Depois do discurso, está previsto que caminhe até ao Palácio do Governo, em Lima, onde entrará pela primeira vez como Presidente, onde viveu durante a presidência do pai.
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