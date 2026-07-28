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Medicare: Administração Trump planeia fim de subsídio que reduz preço de medicamentos

28 jul, 2026 - 23:18 • Catarina Magalhães, com Reuters

Milhões de idosos que vivem nos Estados Unidos podem perder este programa de subsídios já no próximo ano. Apenas um quarto dos beneficiários não verá qualquer mudança nas mensalidades para a Medicare.

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A administração Trump está a planear terminar com o programa de subsídios que ajuda a reduzir as mensalidades de medicamentos para os pacientes inscritos no Medicare, o sistema norte-americano de seguros de saúde, avançou esta terça-feira o "The Wall Street Journal".

Como terminará no final deste ano, o programa deverá atribuir às seguradoras cerca de três mil milhões de euros (3,6 mil milhões de dólares) em subsídios este ano para atenuar os aumentos das prestações em 2027.

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O sistema gerido pelo governo dos Estados Unidos da América (EUA) é destinado a pessoas com estatuto legal, 65 ou mais anos ou grau de incapacidade.

O plano de medicamentos Medicare, também conhecido como "Medicare Part D", são apólices de seguro privadas que costumam ser apoiadas pelos fundos governamentais e suportam parte dos custos das receitas médicas.

Se esta medida avançar, pode afetar as finanças de milhões idosos que vivem nos EUA com rendimentos fixos.

Porém, um responsável da administração Trump disse, em entrevista ao "The Wall Street Journal", que vão continuar em vigor outras medidas destinadas a controlar os custos do programa, mas apenas um quarto dos beneficiários não verá qualquer mudança nas mensalidades.

Outros 30% podem enfrentar aumentos mensais inferiores a nove euros (10 dólares).

O Departamento da Saúde e dos Serviços Humanos, que supervisiona os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS), não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters.

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