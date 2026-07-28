"Não faço ideia porque é que começamos": apenas um em cada três americanos apoia guerra contra o Irão

Embora cada guerra tenha tido um contexto diferente, a Guerra do Iraque (2003–2011) contou com o apoio de cerca de 70% dos americanos nos seus primeiros meses.

Já no início da Guerra do Afeganistão (2001–2021), aproximadamente 90% da população apoiava a intervenção, segundo sondagens da Gallup.

Na mais recente sondagem, os eleitores independentes registados disseram preferir o candidato democrata ao Congresso em vez do republicano por 36% contra 20%.

"Não é claro porque é que começamos uma guerra com eles. Não faço ideia", disse um dos inquiridos.

Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, Trump prometeu manter o país afastado de conflitos prolongados. Quando começou os ataques, a administração Trump anunciou a estimativa de que a guerra contra o Irão duraria entre quatro e cinco semanas, mas completa esta terça-feira cinco meses.

Na segunda-feira, Trump disse estar pronto para uma"forte ação militar" sobre o Irão caso as negociações falhem, , justificando que ordenou a suspensão dos bombardeamentos contra Teerão para dar mais uma possibilidade às negociações de paz.

O líder tem rejeitado comparações com outros conflitos, incluindo a Guerra do Vietname, que se prolongou por cerca de duas décadas e causou a morte de mais de 58 mil militares norte-americanos.

Até ao momento, 18 militares norte-americanos morreram no conflito, enquanto milhares de pessoas perderam a vida no Irão e no Líbano, onde combatentes aliados do Irão enfrentaram as forças israelitas.