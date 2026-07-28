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Sondagem nos EUA
"Não faço ideia porque é que começamos": apenas um em cada três americanos apoia guerra contra o Irão
28 jul, 2026 - 00:43 • Catarina Magalhães, com Reuters
Administração Trump anunciou a estimativa de que a guerra contra o Irão duraria entre quatro e cinco semanas, mas completa esta terça-feira cinco meses.
Apenas uma em cada três norte-americanos apoia a guerra com o Irão e a maioria dos inquiridos também disse não acreditar que os objetivos do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vão ser cumpridos, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos.
A sondagem concluiu que 69% dos americanos consideram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irão".
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O apoio à guerra tem permanecido abaixo dos 40% desde que os EUA e Israel lançaram ataques a 28 de fevereiro, um contraste significativo com os primeiros meses de outros conflitos recentes.
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"Não faço ideia" porque os EUA estão em guerra
Na mais recente sondagem, os eleitores independentes registados disseram preferir o candidato democrata ao Congresso em vez do republicano por 36% contra 20%.
"Não é claro porque é que começamos uma guerra com eles. Não faço ideia", disse um dos inquiridos.
Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, Trump prometeu manter o país afastado de conflitos prolongados. Quando começou os ataques, a administração Trump anunciou a estimativa de que a guerra contra o Irão duraria entre quatro e cinco semanas, mas completa esta terça-feira cinco meses.
Na segunda-feira, Trump disse estar pronto para uma"forte ação militar" sobre o Irão caso as negociações falhem, , justificando que ordenou a suspensão dos bombardeamentos contra Teerão para dar mais uma possibilidade às negociações de paz.
O líder tem rejeitado comparações com outros conflitos, incluindo a Guerra do Vietname, que se prolongou por cerca de duas décadas e causou a morte de mais de 58 mil militares norte-americanos.
Até ao momento, 18 militares norte-americanos morreram no conflito, enquanto milhares de pessoas perderam a vida no Irão e no Líbano, onde combatentes aliados do Irão enfrentaram as forças israelitas.
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