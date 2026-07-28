Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 28 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sondagem nos EUA

"Não faço ideia porque é que começamos": apenas um em cada três americanos apoia guerra contra o Irão

28 jul, 2026 - 00:43 • Catarina Magalhães, com Reuters

Administração Trump anunciou a estimativa de que a guerra contra o Irão duraria entre quatro e cinco semanas, mas completa esta terça-feira cinco meses.

A+ / A-

Apenas uma em cada três norte-americanos apoia a guerra com o Irão e a maioria dos inquiridos também disse não acreditar que os objetivos do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, vão ser cumpridos, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos.

A sondagem concluiu que 69% dos americanos consideram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irão".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O apoio à guerra tem permanecido abaixo dos 40% desde que os EUA e Israel lançaram ataques a 28 de fevereiro, um contraste significativo com os primeiros meses de outros conflitos recentes.

Trump pronto para "forte ação militar" sobre o Irão caso negociações falhem

Guerra no Médio Oriente

Trump pronto para "forte ação militar" sobre o Irão caso negociações falhem

Presidente dos Estados Unidos justificou a suspens(...)

Embora cada guerra tenha tido um contexto diferente, a Guerra do Iraque (2003–2011) contou com o apoio de cerca de 70% dos americanos nos seus primeiros meses.
Já no início da Guerra do Afeganistão (2001–2021), aproximadamente 90% da população apoiava a intervenção, segundo sondagens da Gallup.

"Não faço ideia" porque os EUA estão em guerra

Na mais recente sondagem, os eleitores independentes registados disseram preferir o candidato democrata ao Congresso em vez do republicano por 36% contra 20%.

"Não é claro porque é que começamos uma guerra com eles. Não faço ideia", disse um dos inquiridos.

Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2024, Trump prometeu manter o país afastado de conflitos prolongados. Quando começou os ataques, a administração Trump anunciou a estimativa de que a guerra contra o Irão duraria entre quatro e cinco semanas, mas completa esta terça-feira cinco meses.

Na segunda-feira, Trump disse estar pronto para uma"forte ação militar" sobre o Irão caso as negociações falhem, , justificando que ordenou a suspensão dos bombardeamentos contra Teerão para dar mais uma possibilidade às negociações de paz.

O líder tem rejeitado comparações com outros conflitos, incluindo a Guerra do Vietname, que se prolongou por cerca de duas décadas e causou a morte de mais de 58 mil militares norte-americanos.

Até ao momento, 18 militares norte-americanos morreram no conflito, enquanto milhares de pessoas perderam a vida no Irão e no Líbano, onde combatentes aliados do Irão enfrentaram as forças israelitas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 28 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais