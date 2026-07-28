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Sismo de 7.1 no Japão provoca alerta de tsunami

28 jul, 2026 - 08:59 • João Malheiro

O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.

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O Japão registou esta terça-feira um sismo de 7.1.

O epicentro situa-se no sul do país, na prefeitura de Kumamoto, segundo a agência meteorológica japonesa, citada pela Reuters.

As prefeituras de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki também estão sob aviso de sismo.

Em consequência, foi emitido um alerta de tsunami para ondas com certa de um metro de altura.

O sismo não terá tido qualquer efeito sobre as centrais nucleares de Sendai e Genkai.

Por agora, não há indicação de danos ou vítimas, na sequência do terramoto.

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